Abandonar la energía nuclear fue un “error estratégico”, admite presidenta de la Comisión Europea

Después de años de cerrar plantas de energía nuclear en favor de otras opciones como la solar o eólica, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, admitió que la Unión Europea cometió un "error estratégico" en dicha decisión, debido a que Europa no produce petróleo ni gas.

"Un error estratégico": Von der Leyen admite fallos en la política nuclear europea

“Esta reducción de la cuota nuclear fue una elección, creo que fue un error estratégico por parte de Europa dar la espalda a una fuente de energía fiable y asequible con bajas emisiones”, declaró en un discurso emitido en Boulogne-Billancourt, cerca de París, en un evento sobre energía nuclear.

Del 33% al 15%: La drástica caída de la energía nuclear en el eurobloque

La alta funcionaria europea recordó que el eurobloque dependía de la energía nuclear para producir un tercio de la electricidad en el año de 1990. No obstante, en la actualidad, dicha cifra es sólo del 15%.

Enfatizó que sobre combustibles fósiles, Europa depende “completamente de importaciones costosas y volátiles”, lo que los pone en desventaja, pero debido a la actual crisis en Medio Oriente, que llevó al barril de petróleo a más de 100 dólares, ello “es un duro recordatorio de la vulnerabilidad que genera” este tipo de situaciones.

En este sentido, Von der Leyen anunció que habrá una garantía de 200 millones de euros para apoyar la inversión en pequeños reactores nucleares.

¿Es segura la energía nuclear en 2026? Mitos y realidades de la nueva generación

Aunque han pasado muchos años después de catástrofes como la del reactor nuclear de Chernobyl, existe el miedo en la población de que algo así se repita. No obstante, las plantas nucleares actuales son diseñadas y construidas con diversas barreras y sistemas de seguridad.

Además, sus operadores deben tener cursos de entrenamientos certificados, las plantas deben pasar por actividades de prueba y mantenimiento regulares y organismos internacionales las regulan.

También, un área grande alrededor de una planta nuclear debe ser protegida y resguardada por equipos armados de seguridad en Estados Unidos, mientras que sus reactores deben ser diseñados para resistir huracanes y terremotos, señala la Administración de Información de Energía de la Unión Americana.

La energía nuclear no emite emisiones de carbono, ya que se basa en el calor generado por la fisión nuclear, que es la división de átomos de uranio para calentar agua. El vapor de agua mueve una turbina que es la que genera la electricidad.