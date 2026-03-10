Trump eleva la presión sobre Cuba: “Puede ser una toma de control amistosa… o puede que no”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , elevó la presión política sobre el futuro de Cuba al declarar que una eventual transición de poder en la isla podría ocurrir de forma “amistosa… o puede que no” , en medio de lo que describió como una crisis humanitaria profunda en el país caribeño .

Durante una conferencia con periodistas en Doral, Florida, Trump afirmó que Estados Unidos observa con atención la situación de Cuba, donde, según sus palabras, el país enfrenta graves dificultades económicas y energéticas.

El mandatario señaló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está siguiendo de cerca el escenario político que se desarrolla en Cuba.

El presidente de Estados Unidos aseguró que Cuba atraviesa un momento crítico; de acuerdo con Trump, la isla enfrenta una combinación de problemas que han debilitado su situación interna.

Entre los factores mencionados por Trump sobre Cuba destacan :



Falta de energía eléctrica en varias regiones

Escasez de recursos financieros

Problemas económicos acumulados

Dificultades para sostener infraestructura básica

Según el mandatario de Estados Unidos, estas condiciones han colocado a Cuba en un escenario que podría derivar en cambios políticos importantes.

🇺🇸🇨🇺| AHORA: Trump sobre Cuba:



O bien llegarán a un acuerdo, o lo haremos de todos modos con la misma facilidad. pic.twitter.com/2gpRs0b0Nf — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) March 9, 2026

¿Existen contactos entre Estados Unidos y Cuba?

Mientras las declaraciones de Trump generaron debate sobre el futuro de Cuba, el gobierno de la isla afirmó que no mantiene conversaciones de alto nivel con Estados Unidos.

Sin embargo, reportes difundidos en medios internacionales señalan que funcionarios de Estados Unidos podrían haber sostenido contactos informales con figuras cercanas al liderazgo político de Cuba.

Entre los nombres mencionados aparece Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente negociaciones directas entre Estados Unidos y Cuba.

El factor Miami en el debate sobre Cuba

Las declaraciones de Trump también resonaron en Miami, donde la comunidad de exiliados de Cuba mantiene un fuerte interés en el futuro político de la isla.

Durante décadas, sectores del exilio cubano en Estados Unidos han seguido de cerca cualquier cambio en el gobierno de Cuba, especialmente desde la revolución encabezada por Fidel Castro.

Un escenario que Estados Unidos observa de cerca

Por ahora no existe confirmación de negociaciones formales ni de cambios inmediatos en el poder dentro de Cuba. Sin embargo, las declaraciones de Trump muestran que Estados Unidos mantiene su atención sobre la evolución política y económica de la isla.

Mientras la situación interna de Cuba continúa bajo presión económica, las palabras del presidente de Estados Unidos han colocado nuevamente el futuro político del país caribeño en el centro del debate internacional.