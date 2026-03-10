Acto de héroe: Joven en Bolivia muere ahogado en río tras salvar a su madre

Después de dos días de búsqueda, equipos de emergencia encontraron el cuerpo de un hombre de 38 años que murió ahogado en el río Pirái, en Bolivia, después de que fuera arrastrado por la corriente el sábado 7 de marzo de 2026.

El cuerpo de José Rodríguez Rocha fue arrastrado por el agua por al menos 10 kilómetros y lo encontraron la tarde del lunes 9 de marzo de 2026, a la altura del municipio de La Guardia.

El hallazgo en La Guardia: Dragueros localizaron los restos a 10 kilómetros del incidente

Quienes encontraron el cuerpo fueron integrantes de un grupo de dragueros, es decir, personal que remueve arena y grava de ríos. Tras notificar el macabro hallazgo, llegaron integrantes de la familia de José, así como equipos de rescate, bomberos y policía, quienes estaban desplegados en la zona desde el sábado.

El cuerpo de José fue arrastrado mientras él y su madre cruzaban el río, cuando ambos fueron sorprendidos por la crecida del río causada por las recientes lluvias en la zona. Aunque él logró salvar a su madre, él finalmente fue arrastrado por la fuerte corriente y perdió la vida.

El cuerpo de José Rodríguez Rocha fue trasladado a la morgue judicial. Mientras que su familia recibió los restos para darles la sepultura correspondiente.

¿Cómo cruzar un río de forma segura? Consejos vitales ante crecidas repentinas

Al cruzar un río, es importante prestar atención a la corriente. Si hay rocas grandes en el fondo, la corriente es muy fuerte. Nunca hay que cruzar los rápidos, cascadas u otras zonas de riesgo, recuerda el Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos.

Los lugares más seguros para cruzar suelen ser secciones rectas entre curvas del río o áreas más anchas del canal.

Para probar qué tan rápida es la corriente de un río, es posible arrojar un palo y notar qué tan rápido se desplaza. En caso de que se mueva más rápido de lo que puedas caminar, probablemente no sea seguro cruzar.