“No puedes inventarte esto": Vagabundo roba ambulancia que atendería a víctima de apuñalamiento en EU

El trágico apuñalamiento de un científico afuera de una biblioteca en California, Estados Unidos, es el escenario de una demanda contra la ciudad, debido a que el incidente empeoró poco después del crimen.

El asesinato ocurrió el 13 de septiembre de 2025 a las afueras de la biblioteca pública de la ciudad de Downey. Reinaldo Lefonts, de 68 años, había sido apuñalado por un vagabundo. Las autoridades llegaron y los paramédicos comenzaron a atenderlo.

Sin embargo, otro sujeto, no relacionado con la investigación, subió a la ambulancia que trasladaría al lesionado y la robó, lo que derivó en una persecución y un choque a 24 kilómetros de distancia.

“Los paramédicos no pudieron llevarlo al hospital porque el vehículo fue robado por otro vagabundo. No puedes inventarte esto. Fue tan indignante y tan ridículo que sucediera”, aseguró Alex Galindo, abogado de la familia de Lefonts.

¿Quién era Reinaldo Lefonts? El científico de UC Irvine víctima de un ataque absurdo

Reinaldo Lefonts se había jubilado tres meses antes del ataque. Él trabajaba en el laboratorio Irvine de la Universidad de California.

La policía arrestó a Giovanni Navarro, de 23 años de edad, un indigente con largo historial criminal, como responsable del apuñalamiento. Después del ataque, el sujeto huyó y se escondió en una preparatoria cercana, la cual tuvo que ser cerrada hasta que los policías lo detuvieron.

El insólito robo de la ambulancia: Cómo Nicholas DeMarco selló el destino de la víctima

El segundo detenido fue Nicholas DeMarco, otro vagabundo de 52 años de edad, quien fue arrestado tras la persecución. Los abogados de la familia aseguran que la ambulancia que huyó no contaba con dispositivos antirrobo.

Ahora, en marzo de 2026, la familia de Lefonts asegura que el robo de la ambulancia quitó tiempo valioso a los paramédicos para salvar la vida de la víctima y creen que la ciudad de Downey no ha hecho lo suficiente para mejorar la seguridad en la zona, por lo que solicitan una indemnización de 40 millones de dólares por daños.

Las autoridades de la ciudad californiana tienen 45 días para responder la solicitud. De no haber una respuesta, los abogados interpondrán la demanda respectiva.

