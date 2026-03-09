Un conductor de una camioneta pasó a toda velocidad al lado de un autobús escolar que esperaba a que dos niñas lo abordaran en Maryland, Estados Unidos y casi resultan atropelladas. Las imágenes fueron compartidas por la policía local y ya buscan al sujeto responsable.

El incidente sucedió el 5 de marzo de 2026 en el condado de Cecil. El conductor de la camioneta pickup color gris pasó muy cerca al lado del autobús escolar detenido, cuando dos niñas de 7 y 11 años esperaban para subir.

Video impactante: El momento en que la pickup gris invade el paso peatonal escolar

El autobús escolar se detuvo con luces intermitentes activadas para advertir a los conductores. Sin embargo, la camioneta se desvió a la derecha, rodeó el camión amarillo y avanzó entre la puerta abierta y las pequeñas, que estaban listas para abordar.

Marcas en el pasto revelaron cómo el vehículo salió de la carretera y regresó al asfalto. Imágenes de una cámara de vigilancia cerca de la zona y otras cámaras del autobús grabaron la placa y detalles de la camioneta. La policía local compartió el video en su perfil de Facebook.

In a terrifying near miss, video released by the Cecil County Sheriff’s Office shows a pickup truck swerving around a stopped school bus and narrowly missing children attempting to board on Telegraph Road. Deputies are asking anyone with information about the driver of the Toyota… pic.twitter.com/38XozgJUPO — The Baltimore Sun (@baltimoresun) March 8, 2026

La madre de la niña de 7 años vio el peligro de cerca, impotente. Brandon Stewart, padre de la pequeña, describió: “Ella estaba visiblemente alterada y temblando”. Shawn Kennedy, padre de la menor de 11 años, revisó las grabaciones: “Cuando vi las cámaras, es una locura, eso es todo lo que puedo decir”.

"A dos pasos de la tragedia": El desgarrador testimonio de los padres en Cecil

Stewart criticó la imprudencia: “Es muy perturbador que alguien no tenga el sentido común de esperar cinco segundos para que los niños suban al autobús”. Kennedy consoló a su hija al llegar a casa: “Le dije: '¿Estás bien?'. Ella contestó: 'Sí, pero papá, si tomaba uno o dos pasos más, esa camioneta me habría golpeado'. Eso me dolió más”.

El capitán Michael Holmes, de la Oficina del Sheriff del condado de Cecil, alertó: "Este fue un incidente muy peligroso. La persona lo hizo a alta velocidad. No sabemos por qué eligió pasar el autobús así. ¿Iba con prisa o cometía un crimen? Analizamos todo".

Cacería en Maryland: Policía busca al conductor responsable del incidente

La policía local emitió una orden de búsqueda de la camioneta y compartieron el video en sus redes sociales para que la gente ayude a localizar al conductor.

En la escuela, consejeros ayudaron a las niñas a procesar el trauma, permitiéndoles hablar del suceso. Padres y vecinos impulsaron la búsqueda del conductor fugitivo, convirtiendo el video en viral.