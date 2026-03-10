Alerta en Líbano: HRW acusa a Israel de usar fósforo blanco; ¿qué es y por qué está prohibido?

El conflicto en Medio Oriente continúa y, lejos de reducir las hostilidades, la organización Human Rights Watch (HRW) acusa a Israel de usar contra el Líbano un arma prohibida por su alto nivel de peligro contra civiles: el temido fósforo blanco.

La organización no gubernamental aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel usaron el químico en misiles lanzados a la comunidad de Yohmor, al sur de Líbano, el 3 de marzo de 2026.

Pruebas visuales: La geolocalización de HRW confirma ataques en zonas residenciales

Human Rights Watch argumenta que geolocalizó ocho fotografías que muestran cómo las municiones de fósforo blanco impactan una zona residencial y trabajadores civiles de defensa apagan al menos dos casas y un auto incendiados en el área.

Al menos dos municiones de fósforo blanco fueron usadas por el ejército israelí, las cuales explotaron en el aire en el barrio residencial. La organización internacional asegura que identificó la forma de la nube de humo, la cual es consistente con el uso de proyectiles con fósforo blanco.

“Consecuencias graves”: El impacto irreversible en la población civil libanesa

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí en zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para la población civil”, declaró Ramzi Kaiss, investigador de Human Rights Watch sobre el Líbano.

El investigador de la ONG añadió que el fósforo blanco puede causar lesiones graves que afectan el resto de la vida e incluso, pueden provocar la muerte.

Esta no es la primera vez que Israel es acusado de usar fósforo blanco. En octubre de 2023 y mayo de 2024, HRW también señaló el uso de esta sustancia en ataques contra aldeas al sur de Líbano, lo que causó desplazamientos de la población y puso en riesgo a civiles.

¿Qué es el fósforo blanco y por qué su uso es tan devastador?

El fósforo blanco es una sustancia sólida que se enciende de forma espontánea en el aire al contacto con el oxígeno. Esta tiene consistencia de cera y un olor similar al ajo.

Sólo se apaga hasta que termina su oxidación o se le restringe el oxígeno.

Al quemar fósforo blanco se genera un humo denso de color blanco que irrita y tiene óxidos de fósforo.

En ocasiones, esta sustancia es usada en granadas para iluminar ciertas zonas, generar una cortina de humo o incendiar.

No obstante, el fósforo blanco es tóxico por todas las vías de exposición. El humo de su combustión es perjudicial para ojos y vías respiratorias. Sus efectos pueden presentarse hasta 24 horas después de la exposición.

Al contacto con la piel puede causar quemaduras profundas. Las zonas afectadas pueden pintarse de color amarillo y generar quemaduras necróticas con tejido desprendido.

En casos graves, los síntomas pueden ser efectos cardiovasculares, daño renal y hepático, así como estado de coma. Los más graves son shock, insuficiencia renal o hepática, daño en el sistema nervioso o en el corazón, lo que puede causar la muerte.

Violación al Protocolo III: La legalidad internacional del fósforo blanco en 2026

Aunque no es considerada como un arma química, el uso de fósforo blanco está prohibido como arma incendiaria contra personas en un entorno civil, de acuerdo con el Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. Otros usos, como para iluminar un campo de batalla, no están prohibidos.

