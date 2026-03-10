¿Va a cantar? “El Cuini”, cuñado de “El Mencho”, busca acuerdo con Fiscalía en EU

Abigael González Valencia, alias "El Cuini", cuñado de "El Mencho", no es un narco cualquiera; es el hombre que transformó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una empresa trasnacional. Sin embargo, su tiempo en las cortes parece estar llegando a su fin.

Según un documento reciente enviado por su abogado, Robert Feitel, a la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos, tanto la defensa como la fiscalía están en discusiones frecuentes para lograr una "resolución posible" del caso, lo que en el lenguaje legal estadounidense significa una declaración de culpabilidad negociada.

Sesenta días clave para el futuro de "El Cuini"

La audiencia de estatus que estaba programada para este 12 de marzo de 2026 ha sido puesta en pausa.

El abogado de González Valencia solicitó formalmente a la jueza un plazo de 60 días, moviendo la fecha tentativa al 8 de mayo. Este tiempo extra no es solo para revisar las miles de pruebas e intercepciones telefónicas que tiene el gobierno, sino para cerrar el trato donde Abigael aceptaría su responsabilidad en el tráfico de cocaína y metanfetaminas.

¿Qué cargos hay en contra de "El Cuini"?

Desde su llegada a territorio estadounidense en agosto de 2025, el panorama para "El Cuini" ha sido oscuro. Los cargos que enfrenta son de los más pesados en el código penal de aquel país: crimen organizado, uso de armas de fuego y tráfico masivo de drogas.

Al verse acorralado por una montaña de evidencia recolectada durante años, la estrategia de declararse culpable parece ser su única salida para no morir tras las rejas en una prisión de máxima seguridad.

"El Cuini" era el cerebro financiero que movía los hilos del CJNG

Mientras su cuñado, "El Mencho", se encargaba de la guerra y el control territorial, Abigael se enfocaba en los números. Como líder de "Los Cuinis", diseñó una red empresarial tan compleja que le permitió lavar ganancias ilícitas en casi todos los continentes.

Su captura en Puerto Vallarta en 2015 fue el inicio de un largo proceso que finalmente lo llevó a Estados Unidos, donde hoy se sienta a negociar el precio de su libertad.

¿Cuál era la relación de "El Cuini" con "El Mencho"?

La fuerza de Abigael radicaba en su familia. Como hermano de Rosalinda González Valencia, "La Jefa", su vínculo con el CJNG era inquebrantable. Esta unión permitió que "Los Cuinis" funcionaran como el motor económico del cártel.

Ahora, esa misma cercanía con la estructura de mando es lo que lo hace un "activo" valioso para los fiscales estadounidenses, quienes buscan información fresca sobre las rutas y las cuentas bancarias que aún operan.

¿Qué va a pasar con "El Cuini"?

Si la jueza acepta la moción de la defensa, el próximo mes de mayo será definitivo. De concretarse el acuerdo, Abigael González Valencia pasaría de ser el todopoderoso financiero a un testigo o un convicto con sentencia reducida.