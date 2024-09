¿De qué habló el presidente AMLO en su conferencia mañanera?

Este martes 3 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lleva a cabo su conferencia mañanera, donde se espera que aborde temas de relevancia nacional. Por eso, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da el resumen minuto a minuto de su conferencia.

¿De qué trató la mañanera de AMLO hoy 3 de septiembre?

AMLO se lanza contra juez

El presidente López Obrador manifestó de nueva cuenta su molestia contra un juez por admitir un recurso legal que data de daños que hizo el gobierno en el pasado: “Cuando dijeron que iban a ir a huelga me alegré porque no va haber sabadazos, no van a proteger delincuentes. Pues no, este otro juez que ampara a una persona que ni siquiera demuestra que es dueña de un terreno que supuestamente se afectó en 1908”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ manifestó de nueva cuenta su molestia contra un juez por admitir un recurso legal que data de daños que hizo el gobierno en el pasado https://t.co/fGkqMjxcsB pic.twitter.com/ENlTeCDRSE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 3, 2024

Reclaman a AMLO por armar cumbre de Youtubers

Se descontrola la mañanera, pues reclaman al presidente López Obrador por armar cumbre de Youtubers y pedirles que aplaudan. “Usted sabe que Contralínea es como el partido verde… siempre digo lo que pienso y no odio a nadie, no está mal que diga vamos aplaudir, los otros independientes e independientes y alternativos… eso no es correcto… como nos trajeron a aplaudir”, señaló la periodista Reyna Haydee.

Periodista denuncia acoso

La periodista Reyna Haydee Ramírez denunció en mañanera que simpatizantes del presidente López Obrador la acosan: “Ya ni puedo salir porque la gente me ataca”, a lo que AMLO pidió un aplauso para ella.

AMLO opina sobre bloqueos en Cámara de Diputados

Trabajadores bloquean los accesos a San Lázaro para impedir la discusión de la reforma al Poder Judicial, el presidente López Obrador mencionó que “están en su derecho”.