Confirman elenco para la serie ‘Obi-Wan Kenobi’, de ‘Star Wars’

Los fanáticos de la saga ‘Star Wars’ arrancan la semana con excelentes noticias, pues Disney informó que pronto iniciará la producción la serie ‘Obi-Wan Kenobi’, basada en la vida del maestro jedi y algunas de sus experiencias hasta ahora desconocidas.

Previamente, el estudio ya había adelantado que Ewan McGregor retomaría su papel de Obi-Wan, mientras que Hayden Christensen volvería a encarnar a Anakin Skywalker, el joven aprendiz jedi que fue seducido por el lado oscuro de la fuerza y que posteriormente se convirtió en Darth Vader.

La productora también presentó al elenco completo de la serie, en el que figuran nombres como Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE ESTRENA ‘OBI-WAN KENOBI’?

Esta serie será parte de los contenidos exclusivos que ofrecerá Disney+ próximamente. Se tiene previsto que se estrene durante el primer semestre del próximo año, pero aún no hay una fecha oficial de lanzamiento.

Esta nueva historia se desarrollará en paralelo a la línea temporal de la segunda trilogía de la saga, que cronológicamente corresponde a los episodios I (La Amenaza Fantasma), II (La Guerra de los Clones) y III (La Venganza de los Sith), cuando Obi-Wan Kenobi enseñaba al joven Anakin Skywalker los conocimientos de los jedi, al considerarlo como el elegido que ayudaría a terminar con el lado oscuro.

Anteriormente, Disney+ había anunciado que otras series basadas en el universo de ‘Star Wars’ llegarán a la plataforma, además de ‘Obi-Wan’ y ‘The Mandalorian’. Las otras series serán ‘Ahsoka’, ‘Star Wars: A Droid Story’, ‘The Acolyte’, ‘Lando’, ‘Star Wars: Visions’, ‘Rangers of the New Republic’, ‘The Bad Batch’ y ‘Andor’, que será protagonizada por el mexicano Diego Luna, retomando el papel de Cassian Andor que interpretó hace cinco años, cuando protagonizó ‘Rogue One: Una Historia de Star Wars’ junto a la británica Felicity Jones.

