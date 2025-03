‘Un patán, un barbaján': El enfrentamiento entre Fernández Noroña y ‘Alito’ sacude el Senado

En el Senado de México se desató un fuerte conflicto entre el presidente de la Mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, del partido Morena, y el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y es que ambos líderes intercambiaron duras acusaciones en los recientes días.

“Alito” Moreno Vs. Fernández Noroña; así fue la discusión

El martes pasado, en una conferencia de prensa, Moreno Cárdenas lanzó graves acusaciones contra Fernández Noroña, calificándolo de “vergüenza para la cámara alta”.

Además, lo describió como un “payaso” y expresó que su lugar sería en un manicomio.

Como era de esperarse, Gerardo Fernández Noroña respondió a estas acusaciones con un símil popular: “águila no caza mosca”. Sin embargo, fue más allá al vaticinar que Moreno Cárdenas podría terminar en la cárcel. Afirmó que su comportamiento estaba lejos de ser motivo para estar en un manicomio y reiteró su confianza en que el líder del PRI enfrentaría consecuencias legales.

“Si por manicomio, el senador Moreno piensa en el comportamiento de la oposición entonces no me atañe. Y si habla literal de un manicomio, yo lo único que tendría que decir es que estoy absolutamente cierto que yo no acabaría en un manicomio y estoy absolutamente cierto que él acabará en la cárcel”, dijo el morenista.

¡Se están peleando! 😱



Sigue la guerra entre el presidente del #Senado, @fernandeznorona, y el presidente del #PRI, Alejandro Moreno.



En conferencia de prensa, @alitomorenoc dijo que Noroña es una vergüenza para la cámara alta y ni en su partido lo respetan.



En tanto Fernández… pic.twitter.com/iBDht2nDfW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 12, 2025

“Un barbaján": Noroña responde a “Alito”

Moreno Cárdenas repelió las acusaciones de Fernández Noroña, calificando su comportamiento como poco institucional. Reveló que incluso senadores de Morena reconocieron haberse enfrentado a él por su estilo de liderazgo. Moreno no solo calificó duramente a Fernández Noroña, sino que también expresó que el PRI no se dejaría amedrentar por amenazas de juicios de procedencia que podrían retirarle el fuero como legislador.

“Creen que eso le genera y se granjea en su movimiento, pero yo lo que le diría es qué tristeza ver que el Senado de la república está representado por ese personaje. Un patán, un barbaján, como diríamos los mexicanos: un gran p*nd*j*", sentenció el líder del PRI.