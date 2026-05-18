¿De qué huyen? Le congelan las cuentas al clan Rocha Moya, pero siguen sin aparecer

Hace 19 días cayó el “bombazo” para el gobierno mexicano, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió la extradición de políticos sinaloenses cercanos al expresidente López Obrador, entre ellos, el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En su momento, presumió que no pasaba nada, que no había nada que lo relacionara con el narcotráfico, pero desde que dejó su cargo, a Rocha Moya no se le ha visto.

“Tranquilos, trabajando por Sinaloa”: Rocha Moya desaparece junto con sus cuentas bancarias

Desde la acusación de Estados Unidos, entonces el gobierno federal comenzó a proteger políticamente a los involucrados; tuvieron casi 20 días para desaparecer del escenario público y para sacar dinero antes de que se le congelaran las cuentas.

Apenas este día, y de manera discreta, el gobierno reconoció el congelamiento de cuentas bancarias. Aunque en Palacio Nacional insistieron en que la medida fue “precautoria” y responsabilizaron a bancos y corresponsales financieros en Estados Unidos por el bloqueo de recursos.

La gran pregunta es cuánto tiempo pueden permanecer ocultos Rubén Rocha Moya y sus hijos sin acceso a sus cuentas bancarias.

Si, como asegura el gobierno, el mandatario estatal es “honorable” y no existe investigación sólida en su contra, entonces podría aparecer públicamente en Sinaloa sin temor a ser detenido.

También el senador Enrique Inzunza podría retomar actividades públicas si no existiera riesgo judicial real, pero ¿por qué no aparecen? ¿por qué no aparecieron en la marcha de Morena para defender la soberanía nacional?

Morena enfrenta críticas por defender a Rocha Moya

En medio de la polémica, Morena y figuras cercanas al oficialismo han sido criticadas por cuestionar operativos conjuntos entre la Sedena y agencias estadounidenses contra laboratorios clandestinos, mientras al mismo tiempo respaldan políticamente a Rocha Moya.

La regidora de Delicias, Chihuahua, Patricia Alexa Jiménez, criticó públicamente la postura del oficialismo:

“Les interesa la justicia, vayan a buscar a Rocha Moya a ver si todavía está en Sinaloa”.

Las críticas aumentaron luego de que militantes de Morena enfrentaran rechazo en actos públicos relacionados con la defensa de la soberanía nacional.

Señalamientos de corrupción alcanzan a los hijos de Rocha Moya

Además de las acusaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas, ahora resurgen denuncias de presunta corrupción que involucran directamente a integrantes de la familia Rocha Ruiz.

Analistas y publicaciones han señalado que los hijos del gobernador con licencia habrían acumulado poder e influencia en distintas áreas del gobierno estatal.

Uno de los nombres más mencionados es el de Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa. De acuerdo con expertos, tendría presunto control sobre compras y contrataciones dentro del organismo.

Otro de los hijos señalados es Ricardo Rocha Ruiz, relacionado presuntamente con contratos de obra pública y fuerte influencia dentro de la administración estatal.

Luego de publicaciones y reportes difundidos por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, diversos sectores en Sinaloa exigen que las investigaciones no se limiten únicamente a Rubén Rocha Moya.