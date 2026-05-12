Otro hogar roto en México: Carlos Garduño desapareció sin dejar rastro en Edomex

Para las autoridades, la desaparición de personas en México no deja huellas, pero para las familias, sí. Llegar a una casa llena de recuerdos, ver un cuarto con las cosas de un hijo desaparecido rompe el alma, y más al saber que las autoridades poco hacen para buscar a nuestros seres queridos.

Para el Estado pueden ser cifras, números o expedientes archivados, pero nunca han vivido el dolor de una ausencia. Tampoco la angustia de recorrer fosas clandestinas todos los días con la esperanza de encontrar algo.

La desaparición de Carlos Garduño mantiene a su familia en incertidumbre en Edomex

Desde hace seis meses, la familia de Carlos Garduño García vive atrapada en la incertidumbre. El 25 de noviembre de 2025 fue la última vez que tuvieron contacto con el joven de 39 años.

Aquella tarde, alrededor de las 3 de la tarde, comenzaron a notar algo extraño. Los mensajes ya no le llegaban y las llamadas dejaron de entrar.

El silencio se convirtió en una alarma que con el paso de las horas terminó transformándose en angustia. Misma que se ha prolongado por 6 meses, sin que se tenga alguna pista de su paradero.

Fiscalías colapsadas y burocracia: el reto de la desaparición de personas en México

La familia denuncia que no existen avances claros en la investigación y que el expediente parece permanecer detenido.

“No quiero que sea una cifra más”, expresa su madre cansada de la falta de respuestas ante la crisis de desapariciones que enfrenta México.

El miedo más grande no solo es no saber dónde está Carlos, sino enfrentarse a la posibilidad de encontrarlo demasiado tarde.

“No quiero encontrar a mi hijo en huesos, lo quiero vivo”, repite su madre mientras continúa buscándolo.

Familias de desaparecidos denuncian falta de respuestas de las fiscalías

Como ocurre con cientos de casos en el país, la familia de Carlos asegura que el proceso ante la fiscalía ha sido tortuoso. La incertidumbre crece cuando pasan los días y las investigaciones no muestran resultados.

En México, miles de familias atraviesan la misma situación: expedientes sin avances, búsquedas lentas y autoridades rebasadas por la magnitud de las desapariciones.

La desesperación ha llevado a que muchas madres y familiares terminen convirtiéndose en buscadores, recorriendo calles, hospitales, canales y terrenos con la esperanza de hallar pistas.

Mientras pasan los meses, la esperanza sigue viva. La madre de Carlos asegura que nunca dejará de buscarlo y que no piensa rendirse hasta encontrar respuestas. Porque para quienes buscan, sus hijos no son expedientes. Son vidas que siguen haciendo falta en casa.