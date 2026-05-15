Isabel Díaz Ayuso rompe el silencio tras boicot en México: “Vamos directo al camino de Venezuela”

Lo que debió ser una gira de alianzas culturales y empresariales terminó en un abrupto regreso a Madrid y en una fuerte denuncia internacional. En una entrevista exclusiva con el periodista Javier Alatorre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expuso el acoso, las amenazas y el boicot sistemático que sufrió durante su reciente estancia en territorio nacional por parte del gobierno Federal y las estructuras de Morena.

Díaz Ayuso reveló que la presión institucional escaló a niveles alarmantes, obligándola a recortar su agenda en cuatro estados para proteger a los ciudadanos y empresarios mexicanos que pretendían reunirse con ella. “Se llegó a pedir nombres y apellidos de las personas que se iban a ver conmigo. Yo no les quiero perjudicar”, denunció la mandataria española, al detallar el espionaje y la intimidación que sufrieron sus enlaces en el país.

El boicot del gobierno federal y las amenazas a los Premios Platino

La agenda de la presidenta madrileña incluía visitas estratégicas a la Universidad de la Libertad, reuniones de negocios, coberturas en medios de comunicación y una participación en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Sin embargo, acusó que el partido oficialista saboteó cada uno de sus pasos desde el primer momento en la Ciudad de México, donde un evento en la Catedral Metropolitana fue reventado con helicópteros y manifestaciones programadas en cuanto el gobierno federal se enteró de su presencia.

El chantaje a Xcaret y la cancelación de la agenda

El punto de quiebre definitivo ocurrió en el sureste mexicano, en el marco de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, un evento de gran calado internacional patrocinado directamente por la Comunidad de Madrid. Según Díaz Ayuso, el gobierno federal utilizó el festival como un pretexto para lanzar un chantaje directo contra el sector privado.

La amenaza: El equipo de la presidencia y los operadores de Morena Xcaret y a la organización de los Premios Platino con cerrar y clausurar el recinto hotelero si la mandataria española se presentaba en la gala.

El equipo de la presidencia y los operadores y a la organización de los Premios Platino con si la mandataria española se presentaba en la gala. La retirada: Ante la escalada del acoso, la delegación española optó por detener la gira. “Como ella sigue amenazando y boicoteando, nosotros no podemos continuar con esta agenda. Por eso hemos decidido volver”, puntualizó.

“Comunismo o Libertad": El diagnóstico de Ayuso sobre el modelo de Morena

Al ser cuestionada por Javier Alatorre sobre el combustible de la clase política actual en México, Díaz Ayuso fue tajante al señalar que Morena ha implementado una estrategia de polarización basada en el agravio, la división social y el indigenismo radicalizado para hundir la inversión y someter las libertades individuales.

Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso), presidenta de la Comunidad de Madrid, denunció haber sido víctima de acoso y persecución constante durante su reciente estancia en México.



La política española afirmó que la hostilidad fue tal que se vio obligada a cancelar su agenda para… pic.twitter.com/glknCPGWII — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

“México va exactamente por el camino de Venezuela y España va exactamente por el camino de México”, advirtió la líder liberal. Para Ayuso, la destrucción del Estado de Derecho y el ataque sistemático a jueces, periodistas y empresarios no es una casualidad, sino un negocio político rentable orientado a perpetuarse en el poder mediante la impunidad absoluta.

La advertencia sobre la entrega del país al narcotráfico

La presidenta madrileña también vinculó la decadencia institucional con la expansión del crimen organizado, señalando que la pérdida de la seguridad transforma a los ciudadanos en rehenes de una cadena de extorsión y miedo patrocinada desde el poder. "¿Le vas a entregar tu vida y tu destino a la droga, que es un caballo de Troya para destruir vidas y crear negocios oscuros? Todo está en torno a la dádiva... ¿Dónde queda la dignidad?”, cuestionó de forma enérgica.

A pesar del trago amargo y del “bochorno” internacional provocado por el oficialismo, Díaz Ayuso aseguró que se lleva el cariño del pueblo mexicano y de la oposición que resiste en los estados. Afirmó que continuará defendiendo la verdad en los micrófonos del mundo y que Madrid seguirá siendo la casa común de todos los hispanos que huyen del autoritarismo. “Estoy convencida de que en el futuro habrá generaciones de mexicanos que le digan a sus gobiernos: ¿Cómo nos hicisteis esto? ¿Cómo nos llevasteis a esto?”, concluyó.