Dos años sin Jorge Yael Ovalle: salió a buscar trabajo en Edomex y nunca volvió a casa

Salir a buscar trabajo fue lo último que se sabe de Jorge Yael Ovalle Guevara, un joven de entonces 24 años, que como miles en el Estado de México (Edomex), estaba desesperado por encontrar una oportunidad laboral que le permitiera ayudar a su familia para salir adelante.

A casi dos años de su desaparición, su madre sigue sin tener respuestas, pero no hay día que no le guarde un lugar en la mesa y no hay día que no lo espere con los brazos abiertos.

La historia de Jorge Yael en un México donde se desaparecen a los jóvenes

El 3 de julio de 2024, Jorge desapareció en la colonia Ampliación, en el municipio de Ecatepec de Morelos. Desde entonces, su madre, María del Rocío, vive atrapada entre la incertidumbre, el miedo y la esperanza de volver a verlo entrar por la puerta de su casa.

Jorge Yael tenía una enorme ansiedad por conseguir empleo. Todos los días revisaba opciones y buscaba la manera de generar ingresos.

Su familia cree que pudo haber sido contactado a través de una falsa oferta de trabajo, una modalidad que en los últimos años ha sido señalada en varios casos de desaparición de jóvenes en México.

“Él tenía muchas ganas de trabajar”, recuerda María del Rocío, quien aún intenta entender qué ocurrió aquel día.

Jorge Yael dejó un vacío imposible de llenar dentro de casa. Su madre asegura que todavía lo espera con los brazos abiertos, imaginando el momento en que vuelva a casa. Porque eso es lo que hace la desaparición de personas en México.

No solo rompe familias, deja una huella invisible. Una que carcome por no saber qué ha sido de nuestros familiares: la ausencia.

Madres buscadoras enfrentan solas la desaparición de sus hijos

Aunque María del Rocío quisiera salir todos los días a buscar a su hijo junto a colectivos y madres buscadoras, su condición física le impide moverse con rapidez y recorrer largas distancias.

Aun así, no deja de buscar respuestas. Como miles de familias en México, ha tenido que enfrentar un Gobierno que no logra responder dónde están los desaparecidos ni qué pasó con ellos.

La desesperación y el abandono institucional obligan a muchas madres a rastrear terrenos, cerros y fosas clandestinas por su cuenta. “¿A dónde van nuestros desaparecidos?”, cuestionan familias que, además del dolor, deben cargar con investigaciones lentas y la falta de resultados.

Estado de México lidera cifras de personas desaparecidas

El Estado de México ocupa el primer lugar nacional en personas desaparecidas y no localizadas, con 14 mil 772 casos vigentes, de acuerdo con el corte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) a inicios de 2026.

Detrás de cada cifra hay una familia rota, una habitación intacta y una madre esperando noticias. La historia de Jorge Yael refleja la realidad que enfrentan cientos de jóvenes mexiquenses que desaparecen en medio de la búsqueda de oportunidades, empleo o una vida mejor.

Mientras las autoridades continúan sin dar respuestas claras, las madres buscadoras siguen preguntando por qué son ellas quienes tienen que escarbar la tierra para encontrar a sus hijos.

En Ecatepec, María del Rocío mantiene viva la esperanza de abrazar nuevamente a Jorge Yael. Su casa continúa esperándolo. También su familia y su perro, que todavía parece reconocer cualquier ruido en la puerta como si fuera él regresando a casa.

