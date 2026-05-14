Entre escándalo: Morena no descarta a Inzunza rumbo a la gubernatura

Las controversias vuelven a rodear a Morena. Mientras el gobierno federal mantiene su defensa hacia el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, ambos señalados en denuncias relacionadas con presuntos vínculos criminales, en Sinaloa ya se habla de una posible candidatura de Inzunza rumbo a la gubernatura.

El caso de Inzunza y su posible candidatura

Todos los días escuchamos que el gobierno sale en defensa de Rocha Moya y del senador Inzunza, que están acusados por Estados Unidos de delitos muy graves.

Narcoterroristas y aliarse con grupos criminales que tanta violencia y muerte han dejado en ambos lados de la frontera.

Parece increíble que el gobierno los defienda a ellos y a los otros ocho funcionarios más con una larga lista de delitos.

Si eso le parece increíble, resulta casi insultante que Morena esté planeando lanzar como su candidato al gobierno de Sinaloa al senador Inzunza, el mismo que, según la denuncia no solo presentada por el Departamento de Justicia, sino por varios políticos sinaloenses, pactó con el cártel de Sinaloa, eliminar a opositores para despejarle el camino a Morena. Tal vez por eso quieren que sea su candidato.

“Esa encuesta donde no aparecen nuestros compañeros es una encuestadora privada y nosotros desconocemos por qué motivo, situación, no aparecen Juan de Dios o el senador Enrique Inunza. ¿No están descartados para que puedan participar? Vamos a esperar la convocatoria, y si ellos deciden y cubren los requisitos de la convocatoria, no serían descartados”, dijo Edgar Barraza Castillo, presidente de Morena-Sinaloa.

Layda Sansores y sus gustitos

Otra ofensa es de la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, a la que le gusta disfrazarse de María Antonieta y que fue abucheada en el parque de béisbol de los Piratas.

Ante las críticas porque llevaba puestas joyas que, según los que saben, valen un millón de pesos, esto fue lo que dijo Layda Sansores.

“En mi vida jamás me he comprado una prendita, solo me compro las pulseritas de plástico que hacen las artesanas, es lo único que yo pago, jamás, a mí no me da por eso, las tengo porque alguien me las dio en la vida porque me quería y a quien yo quería, a quien yo quiero y me quiere”, explicó Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

Pero para despejar cualquier duda de si las joyas de Layda Sansores son reales o de plástico, estaría Juan Ramón López Beltrán, el hijo de López, que es cliente frecuente de Cartier.