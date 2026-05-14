Ricardo Salinas Pliego llama a una integración política y superar divisiones

Al resaltar la fuerza de los empresarios regiomontanos y de la ciudad de Monterrey, Ricardo Salinas Pliego dijo que se debe ser optimista ante el escenario político y social que vive actualmente el país.

Sus declaraciones se dan en el marco de su participación en el primer simposio del Colegio Nacional de Consejeros Mexicanos Profesionales Independientes de Empresas (CNCPIE) en el que conversó con empresarios y líderes regiomontanos.

México necesita integración política: presidente de Grupo Salinas

Durante su intervención, el presidente y fundador de Grupo Salinas señaló que actualmente el país requiere de una integración política de las actuales generaciones, sin distingo de clases sociales o edad.

Sin embargo, llamó a no desentenderse de los problemas que enfrenta el país, con una invitación clara a invertir en el entorno y el futuro de México.

La descentralización como futuro

Durante su intervención en el conversatorio “Empresa familiar: legado, sucesión y permanencia”, señaló que en su caso es un protagonista y no un espectador, resaltando que el éxito en el mundo empresarial es la innovación y la competencia.

Respecto a Nuevo León, dijo que la ciudad ofrece mucha oportunidad de crecimiento. Sin embargo, fue claro al señalar que la descentralización es el futuro, ya que esto fortalecería a los estados y municipios.

Empresarios no deben desentenderse de los problemas de México

Mostró además su preocupación ante el escenario actual que vive el país, sobre todo tras los señalamientos que el gobierno de Estados Unidos hizo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el desmantelamiento de la red de huachicol, lanzando serias críticas al gobierno.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, fue enérgico al señalar que la educación se debe basar en un modelo educativo de aprendizaje constante.

Al cierre de su participación dejó en claro que el liderazgo empresarial es lo más importante, pero este requiere de una organización.

Por esto, pidió a los líderes de empresa no desentenderse de los problemas que enfrenta el país, pero sin arriesgar sus compañías, priorizando siempre la inversión.