Congreso CDMX aprueba reformas a Ley de Participación Ciudadana

Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas que permiten que “de manera excepcional” y con el pretexto de la pandemia de Covid-19 , se reoriente el Presupuesto Participativo del 2020 y 2021 hacia otros fines, otorgando facultades a los alcaldes para posponer la ejecución del presupuesto o simplemente reorientarlo según su propio criterio, sin consultar a los vecinos, a quienes originalmente les compete ejercer ese recurso en obras de mejoramiento en sus colonias.

Con 53 votos a favor y por unanimidad, diputados capitalinos aprobaron reformas a artículos transitorios de la Ley de Participación Ciudadana y del Presupuesto de Egresos de este año, enviadas por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a fin de incluir en la Ley que cuando exista “alguna circunstancia” de índole jurídica, formal o material que impida ejercer el presupuesto participativo del 2020 y 2021, su ejecución será postergada; y “de manera excepcional”, el alcalde podrá destinar dicho recurso a otras acciones comunitarias; lo cual debe justificar ante la Secretaría de Administración y Finanzas.

La reforma también establece que cuando la Alcaldía argumente que ya ejerció recursos propios realizando alguno de los proyectos ganadores del presupuesto participativo, le serán liberados los recursos originalmente destinados a los ciudadanos, para “compensar” el dinero que haya ejercido.

En este punto, una reserva realizada por la diputada América Rangel del PAN logró incluir en el dictamen la obligación de que las alcaldías ejerzan estos recursos en trabajos de infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos.

El Instituto Electoral capitalino debe informar sobre la integración de Comités de Vigilancia

Cabe recordar que una condición esencial para ejercer el presupuesto participativo es que se realicen las Asambleas vecinales en las colonias, para elegir Comités de Ejecución y Vigilancia del presupuesto participativo; sin embargo esto no ocurrió en la mayor parte de la Ciudad, por lo que diputados del PAN acusaron “ineficiencia” por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México para buscar mecanismos a fin de garantizar la realización de estas Asambleas.

Por ello también se incluyó en el dictamen que a más tardar el 5 de septiembre, el Instituto Electoral capitalino debe publicar información sobre el porcentaje de avance de Asambleas vecinales y constitución de Comités de Ejecución y Vigilancia del presupuesto participativo, pues actualmente no existe información oficial y fidedigna al respecto.

Además, diputados del PAN y Morena confiaron en que la próxima legislatura se comprometa a buscar soluciones para restituir el presupuesto participativo en aquellas colonias que no pudieran ejercerlo este año.

“Habrá que revisar en el tiempo cómo donde no se pudieran haber realizado estos proyectos que no son todos (...) donde no se puedan haber llevado a cabo, que esté Congreso se pueda plantear ser un factor de solución y no sólo de usted disculpe pero no hay dinero, usted disculpe pero no hay proyectos (...) El Congreso está obligado política y moralmente a encontrar una salida” expusó Federico Döring, diputado PAN.