Congreso de Perú aprobó que Dina Boluarte pueda gobernar desde el extranjero

Con 68 votos a favor, 37 en contra y 10 abstenciones, el Congreso de Perú aprobó un polémico permiso que permitirá a la presidente Dina Boluarte viajar al extranjero y poder gobernar el país de manera remota.

La nueva legislación permite que la mandataria viaje fuera del país para cumplir con sus obligaciones diplomáticas y desde donde esté pueda trabajar, aunque se mantiene el requisito de autorización parlamentaria para viajar al extranjero.

La aprobación del permiso generó polémica y rechazo de la oposición, quienes consideran que viola la constitución de su país, ya que las leyes del país indican que si el presidente sale del país, será el vicepresidente quien se quede a cargo.

"Detrás de este intento desesperado de la señora Boluarte de tele-gobernar desde el extranjero, hay una verdad que ya es conocida a nivel internacional: que en el Perú se han violado los derechos humanos" pic.twitter.com/fdahGNjo8E — Sigrid Bazán (@sigridbazan) June 9, 2023

No obstante, Dina Boluarte no tiene un vicepresidente, por lo que no ha podido salir del país en giras formales desde que comenzó su mandato.

Algunos legisladores indicaron que permitir que Dina Boluarte viaje al extranjero le permitirá “defenderse” de las acusaciones de otros presidentes quienes no la aceptan como la presidenta de Perú.

¿Por qué Dina Boluarte no tiene un vicepresidente?

Dina Boluarte fungía como la vicepresidenta de Perú en el gobierno de Pedro Castillo, pero cuando él fue destituido por el Congreso, Boluarte asumió la presidencia, como marca la legislación del país.

Sin embargo, ella era la única vicepresidenta de Perú, ya que cuando Castillo ganó las elecciones, su gabinete no incluía un segundo vicepresidente, por lo que cuando Dilma tomó el poder, su puesto quedó vacío.

Por lo que la propia presidente propuso que se le concediera el servicio para salir del país y seguir gobernando por medio de tecnologías que le permitan seguir en contacto con el gobierno.