Congresista presenta iniciativa para sancionar a los “montaviajes”

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México dictaminará la iniciativa que sanciona con más severidad a los defraudadores conocidos como “montaviajes”.



En la sesión de la Comisión Permanente se turnó dicho proyecto de decreto que agrega una agravante a quienes realizan esta conducta.

Esto significa que de acuerdo con lo defraudado se aumentará en una tercera parte la sanción “al que, por medio de engaño con el fin de obtener un lucro para sí o para otro, ofrezca por cualquier medio viajes, reservaciones, o similares con fines turísticos, que resulten falsos o inexistentes, en perjuicio del patrimonio del solicitante”.



La modificación al artículo 234 del Código Penal para la Ciudad de México establece que “Se aumentará la pena principal en una tercera parte, al que, por medio de engaño con el fin de obtener un lucro para sí o para otro, ofrezca por cualquier medio viajes, reservaciones, o similares con fines turísticos, que resulten falsos o inexistentes, en perjuicio del patrimonio del solicitante”.





El diputado del PRD, Nazario Norberto justificó la presentación de la iniciativa ya que el crimen se moderniza y se deben emitir, en conjunto con las autoridades, políticas públicas o actualizar las leyes necesarias que amparen y sancionen conductas antijurídicas como los famosos “ montaviajes ”.



Este modus operandi, consiste en generar páginas falsas o agencias que ejercen de manera virtual, ofreciendo viajes turísticos dentro y fuera del país, a precios accesibles, pidiendo un anticipo para garantizar el paquete y en ocasiones la totalidad del monto. Una vez que el o los excursionistas llegan al lugar de destino, se percatan de que éste no existe o jamás hubo una reservación, o no pueden acceder al vuelo porque el usuario no está registrado.



Según cifras oficiales, el promedio de las carpetas de investigación mensuales por fraude en general en lo que va de este 2022 aumentó con relación a años anteriores al alcanzar un millón 716 mil mientras que en 2021 se generaron mensualmente un millón 577 mil 66 investigaciones, y en 2020, la tasa mensual de fraudes fue aproximadamente de un millón 189 mil 33.