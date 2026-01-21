Congreso recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador de Reino Unido

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió del Ejecutivo federal la propuesta para designar al exfiscal general Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido, con lo que se dio inicio al proceso legislativo para su eventual ratificación.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán , informó que el nombramiento será turnado a la Primera Comisión durante la próxima sesión de la Comisión Permanente , instancia que definirá si el exfuncionario es citado a comparecer y los plazos para dictaminar la propuesta.

Una vez concluido ese análisis, el dictamen podría ser presentado ante el pleno de la Comisión Permanente en los próximos días, conforme a los tiempos que determine la comisión correspondiente.

El trámite legislativo del nombramiento de Alejandro Gertz Manero

López Rabadán explicó que, si bien no existe una disposición legal que obligue a la comparecencia del propuesto, es una práctica parlamentaria habitual que la Primera Comisión cite a quienes son postulados por el Ejecutivo para cargos diplomáticos de alto nivel.

Indicó que será dicha comisión la que resuelva los tiempos legales y procedimentales para que el nombramiento pueda ser sometido a consideración del pleno de la Comisión Permanente , previsiblemente el lunes 26 de enero .

La salida de Gertz Manero de la FGR

La propuesta se da semanas después de la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) , institución que encabezó desde 2019 y de la que se separó tras el cambio en el Poder Ejecutivo federal.

@aztecanoticias ¡#AztecaNoticias #News #AlejandroGertzManero #FGR ♬ sonido original - Azteca Noticias #ÚLTIMAHORA ! Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR Alejandro Gertz Manero renunció como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupó desde enero de 2019, aunque este debía concluir formalmente en 2028. Ahora falta por confirmar quién será la persona que ocupe el lugar de Gertz Manero, proceso que iniciará tras el envío de una terna de posibles candidatos. En su carta de renuncia se lee que será embajador de un país "amigo". @irvingpinedar con todos los detalles #FIA

Durante su gestión al frente de la FGR , Alejandro Gertz Manero enfrentó cuestionamientos públicos por la conducción de investigaciones de alto perfil que fueron revisadas y corregidas por el Poder Judicial. El caso más relevante fue el proceso penal contra su familia política. A esto se suma toda la confusión que hubo alrededor del caso del Rancho Izaguirre , ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Además, tribunales federales emitieron resoluciones que frenaron o modificaron actuaciones de la FGR en otros expedientes, lo que derivó en señalamientos de organizaciones civiles como México Evalúa y legisladores sobre el uso de la acción penal, la autonomía de la Fiscalía y la ausencia de sentencias firmes en casos emblemáticos durante su administración.

Lo que había dicho Sheinbaum sobre el futuro de Gertz Manero

La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que Alejandro Gertz Manero se encontraba a la espera de una definición del Senado respecto a su siguiente encargo, sin que entonces se detallara un nombramiento diplomático específico.

La propuesta enviada ahora al Congreso formaliza esa posibilidad y traslada la decisión al ámbito legislativo, donde deberá ser analizada y, en su caso, ratificada conforme al procedimiento correspondiente.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein informó que el exfiscal General de la República, Alejandro #Gertz Manero asumirá el cargo de embajador de México en Gran Bretañahttps://t.co/5OfwikbZ4G pic.twitter.com/L3rcr1vgkU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 7, 2026

¿Qué sigue en el proceso?

De aprobarse el dictamen en la Primera Comisión y posteriormente en el pleno de la Comisión Permanente , Gertz Manero asumiría la representación diplomática de México ante el Reino Unido, uno de los cargos de mayor relevancia en el servicio exterior mexicano.

Por ahora, el proceso se encuentra en su etapa inicial, a la espera de la determinación de la comisión legislativa encargada del análisis.