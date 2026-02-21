¿Carro, bici o caminando? Conoce cómo aplica el Hoy No Circula hoy sábado 21 de febrero

Este sábado 21 de febrero de 2026, el programa Hoy No Circula se aplica en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire . Antes de arrancar el motor, revisa si tu vehículo tiene restricción y evita multas, arrastre al corralón y gastos inesperados.

¿Qué autos deben apagar los motores?

Evita contratiempos al volante. Para el 17 de enero de 2026, deberán suspender circulación los vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7 y 9, así como todos los autos con holograma 2.

Revisa también los horarios de restricción y las excepciones vigentes para no exponerte a multas, arrastre al corralón y gastos adicionales.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Ojo con las multas. Para que tu bolsillo o tu quincena no se vean afectados, toma nota. En la CDMX y el Edomex, las multas oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de un posible envío del vehículo al corralón, lo que incrementa el costo total de la multa. El horario en que se implementa esta medida ambiental es de las 05:00 horas a las 22:00 horas.

A esta sanción también se añade el pago por el servicio de grúa y las tarifas por cada día que el automóvil permanezca en el corralón, por lo que el monto total puede superar fácilmente los 5 mil pesos por día.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Estos son los municipios del Estado de México donde se aplica el programa Hoy No Circula, una medida diseñada para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana. Conócelos y verifica si tu vehículo tiene restricción antes de salir.

