¡Un candadito! Consejo Nacional de Morena prohíbe hablar sobre corcholata favorita a integrantes del partido

En el marco de la reunión del Consejo Nacional de Morena, prevista para este domingo 11 de junio, se estableció como medida que ningún integrante del partido guinda podrá emitir comentarios sobre su corcholata favorita.

A pesar de que no se especificó la consecuencia de realizar comentarios respecto a una corcholata específica, se determinó que esta medida también aplicará para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); quien, en reiteradas ocasiones, ha dejado en claro que hay "piso parejo" para los seis aspirantes a candidato por la presidencia.

Esta regla aplicará a partir del próximo lunes 12 de junio para todos aquellos que pertenecen a gobiernos emanados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); así lo dijo Mario Soto, consejero Nacional del partido.

UN CANDADITO, LES VAN A PONER 🎶🤐



Un candado en la boca les pondrán a quienes pertenecen a gobiernos emanados de @PartidoMorenaMx para que ya no hablen de su 'corcholata' favorita desde este lunes.



La medida incluye hasta el presidente, así lo explicó Mario Soto, militante… pic.twitter.com/4mt86BEyZr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

¿Quiénes son las corcholatas de Morena?

Las principales corcholatas del presidente AMLO son cuatro; sin embargo, hay otros dos nombres que entran en el proceso interno de Morena, los cuales también serían nombrados de esta manera:

¿De qué se encarga el Consejo Nacional de Morena?

La reunión, que se planeó para este domingo 11 de junio, tiene como objetivo establecer las "reglas" del juego que deberán seguir los seis aspirantes a ser elegidos como el candidato del partido Morena para buscar la presidencia en las elecciones 2024.

En ese sentido, la importancia del Consejo radica en que este es la autoridad máxima del partido guinda para llevar a cabo las atribuciones en materia electoral. Uno de los principales estatutos establece que en los procesos electorales no participarán servidores y funcionarios públicos en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los tres órdenes de gobierno, a menos que se separen de sus encargos con la anticipación que se señala.