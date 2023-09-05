Así puedes obtener la Constancia Federal de Antecedentes Penales

A 10 meses de que comenzó a operar el sistema digital para la emisión de constancias de antecedentes penales federales vía internet, se han otorgado 279 mil 376 documentos, es decir, un promedio de 925 al día. El trámite se realiza en línea desde la página oficial y tarda cinco minutos.

¿Qué es una constancia de antecedentes penales federales?

La constancia federal de antecedentes penales (CFAP) es un documento oficial del Gobierno de México en el que se hace constar la existencia o no de antecedentes penales de una persona. El documento es expedido por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El documento será necesario para aquellas personas busquen tramitar una residencia, autorización de estancia por estudios, cambio de estatus migratorio de estudios a permiso de trabajo para la obtención de nacionalidad. El costo para poder descargarla es de 212 pesos.

¿Para qué se utiliza la constancia de antecedentes penales federales?

Hay al menos cinco supuestos en los que se puede pedir la constancia:



Cuando sea requerida por una autoridad administrativa o judicial.

Por ser requisito para instituciones de Seguridad Pública o privada.

Para ejercer un derecho o cumplir un deber legalmente previsto.

Por ser requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Solicitud de una embajada o consulado.

Paso a paso para obtener la Constancia Federal de Antecedentes Penales

|Mañanera

¿Cómo sacar la constancia federal de antecedentes penales?

Sigue los siguientes pasos para poder descargar la constancia federal de antecedentes penales:

