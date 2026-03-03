Crisis en costas de Veracruz y Tabasco: hidrocarburo paraliza a 200 pescadores en plena cuaresma

Desde hace ocho días, las costas de Veracruz y Tabasco se encuentran afectadas por contaminación de hidrocarburo, situación que ha obligado a decenas de trabajadores del mar a suspender sus actividades.

Hidrocarburo afecta la pesca en Tabasco y Veracruz

Uno de los casos más representativos es el del ejido Manatinero, ubicado a pocos kilómetros de la villa Sánchez Magallanes, perteneciente al municipio de Cárdenas, Tabasco.

Tan sólo en esta zona, 200 pescadores mantienen detenida su labor debido a que las lanchas regresan completamente manchadas de hidrocarburo, al igual que las redes de pesca.

La problemática ha generado preocupación entre los pescadores y sus familias, quienes dependen de esta actividad para su sustento.

Un derrame de hidrocarburo alcanzó playas de Sánchez Magallanes, en Cárdenas, Tabasco, afectando a comunidades pesqueras del sur de Veracruz y Tabasco en plena temporada de Cuaresma.

Pescadores reportan redes y lanchas contaminadas con chapopote.



La incertidumbre crece ante la falta de información sobre el origen de la contaminación , ya que hasta el momento no se sabe qué ha provocado esta afectación en el mar.

Mientras tanto, las comunidades costeras permanecen en espera de respuestas y soluciones ante una situación que, tras más de una semana, continúa impactando su vida diaria.

Contaminación por hidrocarburos en zonas costeras

La contaminación por hidrocarburos en zonas costeras puede representar un riesgo para la salud de la población, de acuerdo con información oficial del Gobierno de México.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señala que la salud ambiental contempla la evaluación de factores químicos presentes en el entorno que pueden afectar a las personas.

En sus materiales de comunicación de riesgos, la Cofepris advierte que la exposición a combustibles derivados del petróleo, como la gasolina, puede generar efectos adversos dependiendo del nivel y tiempo de contacto.

Entre las principales vías de exposición se encuentran la inhalación de vapores, el contacto directo con la piel o la ingestión accidental de sustancias contaminadas.

La autoridad sanitaria explica que estos compuestos pueden provocar irritación en ojos y piel, dolor de cabeza, mareos y náuseas.

Por ello, establece que la vigilancia sanitaria y la evaluación de riesgos son fundamentales cuando se detecta presencia de hidrocarburos en agua, suelo o aire, con el fin de prevenir afectaciones mayores a la población.