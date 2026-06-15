Incendio en colegio Cenca de Metepec: Destrozos y emergencia por presunto accidente con pirotecnia

Un incendio en el colegio Cenca en Metepec, Estado de México, provocó una movilización de emergencia y de última hora este domingo 14 de junio, después de que un presunto accidente con pirotecnia dejó destrozos en el interior del plantel.

En imágenes registradas por testigos, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales, se observa el caos entre habitantes de la zona, mientras agentes de la policía, que fueron de los primeros en intervenir tras la llamada de auxilio, piden a las personas que se alejen del sitio del siniestro.

¿Qué se sabe sobre el incendio en el colegio Cenca de Metepec, Estado de México?

La emergencia ocurrió en las instalaciones del Colegio Cenca, ubicado sobre la avenida Licenciado Benito Juárez García, en la colonia San Francisco Coaxusco, una de las zonas con mayor actividad comercial y vehicular de Metepec.

La presencia de una columna de humo visible desde distintos puntos del municipio alertó a vecinos, comerciantes y automovilistas que circulaban por el área durante la tarde.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia, bomberos y personal de Protección Civil se movilizaron hacia el plantel para combatir el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas del inmueble. Durante varios minutos, la zona permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaban las maniobras para controlar la situación.

Aunque en un primer momento la magnitud del humo generó preocupación entre habitantes cercanos, las autoridades informaron posteriormente que el incendio fue contenido sin que se registraran personas lesionadas; los daños reportados se concentraron en instalaciones y materiales ubicados dentro del colegio.

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¿Qué se sabe del incendio en el Colegio Cenca de Metepec?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el siniestro se registró durante la tarde de este domingo en el plantel educativo localizado en San Francisco Coaxusco. Las imágenes compartidas por ciudadanos mostraron momentos de tensión debido a la intensidad del humo y al despliegue de unidades de emergencia.

Aunque versiones preliminares señalaron un posible accidente relacionado con material pirotécnico, las autoridades no habían informado hasta el cierre de esta edición una causa definitiva sobre el origen del fuego, por lo que las investigaciones correspondientes continúan.

La rápida respuesta de los equipos de atención permitió evitar mayores afectaciones y reducir los riesgos para personas que se encontraban en los alrededores.