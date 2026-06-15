Activan Alerta Amber en Edomex para localizar a los adolescentes Erika Barranco y Francisco Vidal

Este fin de semana, la angustia ha tocado a la puerta de dos familias en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia mexiquense tuvo que activar de emergencia el protocolo de Alerta Amber para localizar a dos adolescentes que desaparecieron con un par de días de diferencia en los municipios de Atenco y Nezahualcóyotl.

Erika Joselinne desapareció en Atenco el 14 de junio

El caso más reciente es el de Erika Joselinne Barranco Martínez, una niña de apenas 13 años de edad. A Erika se le vio por última vez apenas ayer, domingo 14 de junio, en el municipio de Atenco. Salió de su casa y, desde ese instante, su familia vive en la incertidumbre al no tener pistas sobre su paradero.

Para que nos ayudes a identificarla si vas por la calle o en el transporte: Erika es de complexión mediana, mide 1.45 metros y pesa 50 kilos. Tiene el cabello negro y lacio, tez morena clara y rostro redondo. Hay un detalle muy importante que puede ser clave para reconocerla: tiene una cicatriz quirúrgica en el lado derecho del abdomen.

La última vez que fue vista, llevaba puesta una ropa muy casual: un short de color rosa y una sudadera negra.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/1PSDaQOE4C — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 15, 2026

Francisco Jesús desapareció en Nezahualcóyotl el 12 de junio

A la par de este caso, no cesa la búsqueda de Francisco Jesús Vidal Zamudio, un joven de 15 años. El rastro de Francisco se perdió el pasado viernes 12 de junio tras salir de su domicilio ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl.

Él es un chico de complexión delgada, mide 1.62 metros y pesa 55 kilos. Su tez es morena clara, tiene el cabello castaño oscuro lacio y cejas pobladas. Si lo ves, presta mucha atención a sus señas particulares: tiene una cicatriz de aproximadamente 3 centímetros en el codo derecho y un lunar muy visible cerca de la ceja derecha.

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La ropa que usaba el día que desapareció es muy específica y fácil de identificar: llevaba una playera blanca con líneas azules y una bolsa gris en el pecho, pantalón azul marino, una sudadera gris con la palabra "GAP" al frente, y unos tenis negros que resaltan por tener la suela y tres franjas en color blanco.

Si tienes cualquier dato, por mínimo que parezca, que nos ayude a saber dónde están Erika o Francisco, comunícate de inmediato y de forma 100% confidencial a los teléfonos gratuitos de Alerta Amber Edomex: 800 890 2940 y 800 7028 770, o marca directamente al 911. Tu llamada hace la diferencia.