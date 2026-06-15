¡Alerta en carreteras! CNTE anuncia toma de casetas este lunes 15 de junio en CDMX y más de 20 estados

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció nuevas movilizaciones y bloqueos para este lunes 15 de junio en diversas carreteras del país, incluyendo accesos principales a la Ciudad de México (CDMX).

La asamblea del Magisterio decidió continuar con el paro nacional que mantienen desde el 1 de junio, y entre sus acuerdos se decidió tomar casetas en los diferentes estados donde la CNTE tiene presencia.

Carreteras de México: CNTE amaga con dar paso libre en casetas rumbo a CDMX

En su lucha por ser recibidos por el Gobierno federal para que se atienda sus principales demandas, el magisterio disidente compartió su plan de acción de este lunes 15 de junio.

En dicho cronograma se establece que desde muy temprano, los manifestantes darán paso libre a automovilistas en los principales accesos a la capital, entre ellos se prevé:



Autopista México-Querétaro

Autopista México-Cuernavaca

Carretera Federal México-Puebla

Autopista México-Toluca

Autopista México-Pachuca

Carretera Federal México-Texcoco

Estados afectados por bloqueos de la CNTE lunes 15 de junio

Además del bloqueo en casetas con dirección al centro del país, se espera que esta medida se extienda a los más de 20 estados donde la CNTE tiene presencia, incluyendo:



Chiapas

Chihuahua

Durango

Oaxaca

Guanajuato

Guerrero

Michoacán

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Morelos

Tlaxcala

¿A qué hora iniciarán los bloqueos de la CNTE en carreteras de México?

Hasta el momento, la Coordinadora no ha dado a conocer la hora en que los manifestantes se dirijan a las principales autopistas del país, pero se pide a los automovilistas a salir más temprano para evitar contratiempos.

Si bien, no se prevé que cierren el paso total de los conductores, la presencia de los manifestantes y elementos de seguridad podrían complicar el tráfico.

¿Por qué la CNTE se fue a paro nacional?

Desde hace dos semanas, integrantes de la Coordinadora Nacional mantienen un plantón en inmediaciones del Zócalo capitalino, luego de que policías les impidieran el paso al corazón del Centro Histórico, en donde se lleva a cabo el FIFA Fan Festival™.

Entre sus principales demandas se encuentra la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de las cuentas Afores, la abrogación de las reformas educativas Peña-AMLO y el aumento salarial.

Sin embargo, el gobierno reconoce que volver al antiguo sistema solidario de pensiones es inviable para las finanzas públicas, a pesar de que la medida formó parte de sus promesas de campaña.