Continúa la búsqueda de cuatro pescadores en Sinaloa

Navolato.- Ya pasó una semana de que cuatro pescadores originarios de sindicatura de Dautillos, perteneciente a Navolato salieron a mar abierto en la búsqueda de tibrurón y no han regresado.

Se han realizado búsquedas aéreas y marítimas de los cuatro jovenes. Cuerpos de rescate y personal de la Marina, en un helicóptero y dos aviones intensificaron su búsqueda en toda la costa de Sinaloa, Sonora y Baja California.

Habitantes de la sindicatura de Dautillos ayudan en las labores de búsqueda de los cuatro pescadores que se embarcaron para poder traer sustento económico a su hogar.

María Isabel, madre de uno de los pescadores declaró "él salió de aquí el jueves a las dos de la tarde y hasta hoy no ha regresado. A mi me queda muy en mente las palabras de él que me dice, madre ahí nos vemos mañana si dios quiere y el mañana no llega y el mañana no llega”.

Quiénes son los pescadores

José Francisco “N”, de 23 años, Jesús David “N”, de 17 años, Sinué “N” de 22 y el capitán de la embarcación, Angel “N”; de 32 años, son originarios del campo pesquero de Dautillos, reportaron que la tarde del jueves pasado, zarparon a la captura del tiburón, pero estos no regresaron la tarde del viernes pasado.

Pese a que cuentan con radio y celular para comunicarse, no se ha tenido contacto con ellos, por lo que la capitanía de puerto emitió una alerta de búsqueda, a lo largo de las costas de tres estados, por considerar que las corrientes pudieron arrastrarlos, al presentarse algún problema en su motor.