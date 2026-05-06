¡Contra la pared! El PAN va por juicio político contra Rocha Moya e Inzunza tras señalamientos por narcotráfico

La bancada del PAN en el Senado endureció su postura frente a la crisis en Sinaloa. Los legisladores de acción nacional solicitaron formalmente la detención inmediata del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y de sus presuntos cómplices. Además, anunciaron el inicio de un proceso de juicio político que busca la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de 20 años.

Para el bloque opositor, la situación en la entidad ha rebasado la capacidad del Estado, por lo que urgieron a la desaparición de poderes en Sinaloa. Argumentan que el crimen organizado ha infiltrado no solo al Poder Ejecutivo, sino que mantiene el control de los poderes Legislativo y Judicial en el estado.

"Están jugando con fuego": Ricardo Anaya advierte acciones de EU

El senador Ricardo Anaya lanzó una advertencia directa al Gobierno de México respecto a la negativa de extraditar a los señalados por la justicia estadounidense. Según el legislador, insistir en proteger a Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros ocho implicados con el narcotráfico es "jugar con fuego".

Anaya subrayó que esta postura de cerrazón institucional pone en riesgo la soberanía nacional, ya que podría abrir la puerta a acciones unilaterales de los Estados Unidos para capturar a los sospechosos si perciben que en México existe una red de protección desde las altas esferas del poder.

El senador @RicardoAnayaC considera que el gobierno de México está jugando con fuego en caso de insistir en su negativa de extraditar al narcogobernador Rubén Rocha, Enrique Inzunza y otros 8 implicados con el crimen organizado.



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Sinaloa: Un estado cooptado por el narcotráfico

La petición de desaparición de poderes se fundamenta en la presunta colusión total de las instituciones sinaloenses con las facciones delictivas. Los senadores del PAN insistieron en que no se trata de casos aislados, sino de un sistema de gobierno que opera en función de los intereses del crimen organizado, lo que anula cualquier posibilidad de justicia local imparcial.

Ante este panorama, el PAN exigió a la mayoría en el Congreso dejar de solapar a los implicados y permitir que se cumplan los tratados de cooperación internacional para evitar una crisis diplomática y de seguridad sin precedentes con el país vecino.