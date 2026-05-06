Alejandro Moreno acude al TEPJF para exigir que se retire el registro a Morena por ser un “narco partido”

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, escaló la confrontación política al acudir este miércoles ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El objetivo de la diligencia fue formalizar una exigencia sin precedentes: que se le retire el registro como partido político a Morena, bajo el argumento de que la organización se ha transformado en un "narco partido" que ha consolidado una "narco elección" en el país.

Moreno Cárdenas aseguró que existen pruebas de un contubernio entre el oficialismo y el crimen organizado, llegando a afirmar que el verdadero "brazo armado" de Morena son los cárteles del narcotráfico.

Acción ante el Tribunal Electoral: "Morena es un narco partido"

Como parte de esta estrategia, la dirigencia del PRI informó que acudió este miércoles al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exigir formalmente que se le retire el registro como partido político a Morena. Moreno Cárdenas justificó esta petición asegurando que el partido en el poder se ha consolidado como un "narco partido" que operó para concretar una "narcoelección".

El senador del PRI, @alitomorenoc, exige la extradición de Rubén Rocha Moya y advierte que, de no actuar, el gobierno de Morena sería cómplice de “narcopolíticos”.



Además, informó que acudieron al Tribunal Electoral para pedir el retiro del registro de Morena, señalando una… pic.twitter.com/0QSc7svWby — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Según los señalamientos del priista, el brazo armado de Morena no es una estructura civil, sino los propios cárteles del narcotráfico, quienes habrían facilitado el control territorial y electoral en diversas regiones del país.

"México no puede normalizar que el poder esté vinculado con el crimen organizado. El país merece un gobierno limpio y sin compromisos con los criminales que han llenado de violencia al país", señaló el líder priista.

Presentamos una solicitud ante @StateDept, @TheJusticeDept y @USTreasury de Estados Unidos, donde pedimos formalmente que MORENA sea declarada organización terrorista.



La petición se sustenta en los claros y evidentes vínculos entre MORENA y grupos del crimen organizado. Hay… pic.twitter.com/6gVFWaSkAv — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 6, 2026

Señalan a Rocha Moya por miles de muertes y desaparecidos

La crítica de Alejandro Moreno se centró en los alarmantes números de violencia en Sinaloa durante la gestión de Rocha Moya. El senador priista acusó al mandatario de haber propiciado la muerte de más de 4 mil personas y la desaparición de más de 3 mil ciudadanos, como consecuencia directa de haber "entregado el estado" a las organizaciones del crimen organizado.

"Morena no puede seguir operando bajo la sombra del crimen", sentenció Moreno, al reiterar que la permanencia del registro de Morena y la libertad de Rocha Moya representan un riesgo inminente para la democracia y la seguridad nacional.