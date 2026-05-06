Los temas más relevantes de los que habló la presidenta este miércoles 6 de mayo en su mañanera

La presidenta Sheinbaum informó que la elección del próximo rector del Instituto Politécnico Nacional, prevista para diciembre de este año, se realizará por medio de una consulta de la comunidad estudiantil y docente de dicha institución académica. Precisó que se elegirá al próximo rector por medio de una terna y que eso servirá para democratizar la asignación de dicho cargo.

"Si hay alguna irregularidad que se investigue sancione y ya la tradición… es más, se me acaba de ocurrir que vamos a hacer una consulta en el poli para la próxima dirección del poli, vamos a democratizar la elección del próximo rector del poli en una consulta para que la comunidad elija a tres, a una terna, como ven?.. Toda mi vida, lo, eche en la urna para que eso fuera así, pues vamos a una consulta que el poli decía quien puede ser el mejor director del poli", dijo.