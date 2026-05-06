Ya se acabó el megapuente ¿cómo queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Si vives en la Ciudad de México o te mueves por el Estado de México, ojo con esto: el programa Hoy No Circula sigue aplicando y este miércoles 6 de mayo de 2026 hay restricciones específicas que podrían dejar tu auto en casa.

Aquí te explicamos de forma clara y rápida qué autos no circulan, en qué municipios aplica y de cuánto es la multa si decides ignorar la medida.

¿Qué autos no circulan el miércoles 6 de mayo de 2026?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este miércoles deben descansar:



Vehículos con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Con holograma 1 y 2

Estos autos no pueden circular en el horario habitual del programa, que va de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

Quedan exentos:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público y servicios de emergencia

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?

El programa aplica en toda la Ciudad de México y en varios municipios conurbados del Estado de México.

Esta restricción aplica en las 16 alcaldías de la capital del país debido a la alta carga vehicular. Mientras que en el Edomex aplica algunos municipios, entre los que destacan:



Ecatepec

Nezahualcóyotl

Naucalpan

Tlalnepantla

Chimalhuacán

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Coacalco

La Paz

Valle de Chalco

Ixtapaluca

Si circulas por estas zonas, debes respetar las restricciones sí o sí.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Saltarte el Hoy No Circula no es buena idea, ya que el golpe al bolsillo puede ser bastante fuerte. La multa en 2026 va aproximadamente de:



$2,171 a $3,257 pesos

Esto equivale a entre 20 y 30 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Además de gastar dinero en la multa, tu vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica más gastos y tiempo perdido.

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental?

Si se activa una contingencia ambiental, las restricciones pueden cambiar y volverse más estrictas, incluso afectando a autos con holograma 0. Pero por ahora, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la calidad del aire es aceptable y buena en las alcaldías.

A las 08:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de ACEPTABLE a BUENA lo cual indica un riesgo MODERADO a BAJO a la salud.#SIMAT_CDMX pic.twitter.com/ULvuFK5org — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 5, 2026

Por eso, es clave mantenerse atento a los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que es la autoridad encargada de anunciar estos cambios.

Recomendaciones para evitar problemas:

