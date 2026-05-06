¡Sacuden a la 4T! En lo oscurito y en efectivo, acusan entregas de dinero a hijos de AMLO

Dinero en efectivo, entregas “en lo oscurito” y presuntos vínculos con el narcotráfico: esos son los puntos que el periodista Carlos Loret de Mola puso sobre la mesa y que apuntan directamente al círculo más cercano del poder en Morena.

En su más reciente columna, el periodista sostiene que Enrique Díaz Vega, funcionario durante la administración de Rubén Rocha Moya, habría entregado dinero en efectivo “en sus manitas” a Andrés "Andy" Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán. La versión, basada en fuentes con acceso a expedientes, plantea que estos recursos no solo eran constantes, sino que además tendrían un origen ilícito.

La pieza clave: Díaz Vega y su presunta coordinación con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con lo publicado por Loret, el dinero que recibían los hijos de Andrés Manuel López Obrador estaría vinculado al Cártel de Sinaloa. Es decir, no se trataría únicamente de posibles irregularidades administrativas, sino de un señalamiento que conecta directamente con estructuras del narcotráfico.

La columna describe a Díaz Vega como un operador clave, y es que no solo manejaba las finanzas del gobierno estatal, sino que presuntamente coordinaba la entrega de recursos y mantenía comunicación con integrantes de la organización criminal.

De cero a contratos millonarios: el crecimiento económico de los hijos de AMLO

El señalamiento va más allá del efectivo. Según la misma narrativa, los López Beltrán habrían participado en negocios relacionados con obra pública, medicamentos y equipamiento hospitalario, con facilidades otorgadas desde el gobierno de Sinaloa.

Esto coloca bajo la lupa el crecimiento económico de los llamados “juniors”, quienes, como ellos mismos habían sostenido públicamente, pasaron de no contar con grandes recursos a aparecer vinculados a operaciones de alto nivel.

Viajes, maletas y efectivo: Así operaba la presunta entrega de recursos a los López Beltrán

La mecánica descrita en la columna también resulta reveladora. Loret asegura que, en ocasiones, los hijos del presidente viajaban a Sinaloa, donde eran recibidos por el propio gobernador. Cuando no podían trasladarse, los recursos eran enviados en portafolios con efectivo hacia la Ciudad de México.

Díaz Vega, según estas versiones, fungía como el enlace encargado de coordinar estos movimientos.

El 3 de julio de 2024, Díaz Vega renunció a su cargo. Semanas después, la captura de Ismael Zambada García y su traslado a Estados Unidos detonaron una nueva etapa de violencia en Sinaloa.

La columna sugiere que su salida pudo estar relacionada con la presión de mantener compromisos económicos o con la anticipación de un escenario que estaba por desbordarse.

¿Qué dijo "Andy" a la columna de Loret de Mola?

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, respondió con un desafío en mayúsculas… pero sin entrarle al fondo del señalamiento: “MUESTRA UNA SOLA PRUEBA”, exigió al periodista Carlos Loret de Mola, al descalificar como calumnias las acusaciones.

El tono fue alto; las respuestas, escasas como las que ha tenido Morena en reiteradas ocasiones. Porque el emplazamiento no aborda lo sustancial: los señalamientos de que Enrique Díaz Vega habría canalizado dinero hacia él y su hermano, además de abrirles la puerta a negocios con el gobierno estatal en obra pública, medicamentos y equipamiento hospitalario.