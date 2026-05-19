Ojo si tienes scooters eléctricos: Estas serán las nuevas obligaciones para circular en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) alista nuevas medidas para regular el uso de scooters y otros vehículos eléctricos personales. Las autoridades también definieron fechas clave para la entrada en vigor de estas disposiciones. Conoce cuáles son las medidas para circular por las calles de la ciudad.

Estas serán las obligaciones para circular en CDMX

Las nuevas disposiciones aplicarán para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), categoría en la que entran scooters y otros transportes eléctricos que superen los 25 kilómetros por hora y cuenten con motores de cierta potencia. La regulación también divide a estos vehículos en dos tipos, dependiendo de su peso.

Entre las principales obligaciones para los conductores de scooters y vehículos eléctricos personales destacan:



Contar con matrícula y distintivo de movilidad eléctrica.

Usar casco de manera obligatoria.

Tener licencia de conducir, dependiendo del tipo de vehículo.

Respetar las zonas permitidas para circular.

Además, las autoridades prohibieron que estos vehículos circulen por ciclovías, banquetas y carriles confinados.

Las autoridades señalaron que esta restricción busca mejorar la seguridad de peatones y ciclistas, además de evitar accidentes provocados por vehículos que alcanzan mayores velocidades.

Habrá sanciones para quienes incumplan

El Gobierno capitalino informó que las sanciones para quienes no respeten la nueva regulación comenzarán a aplicarse en septiembre.

Mientras que para noviembre, todos los vehículos contemplados en esta medida deberán contar con placas y matrícula para poder circular de manera regular en la capital.

¿Qué autos deben acudir al verificentro?

Durante este mes coinciden dos grupos activos de verificación vehicular, lo que provoca una mayor demanda en los verificentros de la CDMX y el Estado de México.

Mientras los autos con engomado verde y terminación 1 y 2 se encuentran en su última oportunidad para cumplir con el trámite correspondiente a abril y mayo, los vehículos con engomado azul y terminación 9 y 0 apenas iniciaron su periodo de verificación de mayo y junio, por lo que autoridades recomiendan revisar el calendario con anticipación para evitar contratiempos y posibles multas.

