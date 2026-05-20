Desaparece estudiante Marilyn Jolette en Coyoacán: cámara la grabó y su celular causa sospecha

Su familia pensó que iría a clases, pero nunca llegó a la escuela en la alcaldía Coyoacán y no volvió a casa. Marilyn Jolette Chio García, de 17 años, fue reportada como desaparecida, pero su caso generó dudas ante las pistas que se encontraron.

El caso se mantiene en investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo, a pesar del proceso para encontrarla nada se sabe de ella y una versión alertó a la familia.

Marilyn Jolette desaparece en Coyoacán: el último día que la vieron

El 12 de mayo de 2026 fue vista por última vez en la colonia Del Carmen, en Coyoacán, una zona ubicada al sur de la CDMX, de acuerdo con la ficha D/01716/2026/CBP de la Comisión de Búsqueda de Personas.

Las circunstancias de su desaparición señalan que vestía una blusa negra, pans gris y tenis blancos con negro. Marilyn Jolette mide 1.50 metros y desde hace siete días no ha vuelto a casa.

Solicitamos su colaboración para la localización de MARILYN JOLETTE CHIO GARCIA , persona vista por última vez el 12 de mayo de 2026 en Col. Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México.



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¿Qué se sabe de la desaparición de Marilyn Jolette? Familia logró verla en video

Gregorio, tío de la menor desaparecida, contó en entrevista con Azteca Noticias que ellos primero solo sabían que su sobrina salió de casa hacia el CETis 2 "David Alfaro Siqueiros", ubicado en Avenida Miguel Hidalgo 62, en la colonia Del Carmen.

Una versión que se dio a conocer de manera preliminar indicaba que la estudiante no alcanzó a entrar a clases por llegar tarde, pero su tío confirmó que salió de su casa cerca de las 09:00 horas, pero la menor nunca llegó a la escuela.

En la búsqueda por saber el paradero de Jolette pudo ver un video de una cámara del C5 que la captó en un parque y de ahí después se le vio por última vez cerca del Metro General Anaya de la Línea 2 sobre Calzada de Tlalpan.

Marilyn Jolette nunca entró a clases y dejó de contestar su celular

Ese día, cerca del mediodía, se dieron cuenta que algo pasaba pues la estudiante no contestó su teléfono celular. Ante ello, acudieron al CETis 2, peros sus compañeros comentaron que Marilyn Jolette no había ido a clases.

Un megapuente se atravesó y la escuela no abrió. Esto complicó el proceso de búsqueda, pues no fue posible hablar con las autoridades escolares debido a la suspensión de clases por el Día del Maestro.

Lo único que se pudo hacer en ese momento fue levantar la denuncia ante la Fiscalía de la CDMX y se activó la Alerta Amber, pero las autoridades después de eso no se pusieron en contacto con la familia, por lo que empezaron a buscarla por cuenta propia.

"Nosotros empezamos a hacer nuestra labor propia de difundir a través de medios, de redes sociales, de buscar contactar con amigos de Jolette y todos nos decían que ese día no la habían visto, que no saben dónde está, que también la están buscando, que no la encuentran, que no saben nada de ella, porque hemos contactado a a varios de sus compañeros y ninguno sabe nada o no nos quieren decir", relató Gregorio.

Marilyn Jolette Chio García fue grabada por cámaras del C5 antes de desaparecer.|Especial

Cámaras del C5 revelan última ubicación de estudiante

Ante la falta de atención, su familia protestó en Río Churubusco y División del Norte, y después de eso la Fiscalía de CDMX los volvió a atender, pero fue hasta el sábado 16 de mayo cuando pudieron ver las cámaras del C5.

"Pudimos ver y tener la certeza de que la niña sí salió de la casa, pero nunca fue a la escuela. A la escuela no llegó. Se quedó en un parque que está frente a la casa ahí por en el Museo de las Intervenciones por ahí.

"Ahí estuvo toda la mañana y la última vez que se le ve es que se va a caminando rumbo al Metro General Anaya. Y ahí por la cantidad de gente ya la visibilidad se pierde y ya no se sabe más", comentó su tío.

Familia de Marilyn recibe mensajes del celular de menor desaparecida

Llegó el sábado 16 de mayo y el juez del caso aún no había dado la autorización para que se utilizara la geolocalización del teléfono celular de la menor.

"El jueves, el viernes y el sábado se conectó y mandó mensajes a su papá, habló con su papá y el sábado mandó mensajes a unos tíos diciendo en pocas palabras de que ella está bien, que no está desaparecida, pero que la dejemos de buscar y que quitemos los boletines y que dejemos de decir que está perdida porque ella no está perdida, que ella está feliz, que ella está haciendo su vida que fue su decisión", relató.

Sin embargo, esto ha causado sospecha, pues no saben si es ella en verdad quien los envió o fue obligada por alguien a decir eso a su familia.

"No sabemos qué tan este sinceros o personales sean esos mensajes de ella o si la están obligando a enviarlos en cuanto a sus palabras y su forma de hablar, porque incluso han sido también mensajes de voz".

