¡Anuncian cortes de agua en Tláhuac! Consulta las colonias afectadas y horarios

Vecinos de la alcaldía Tláhuac deberán prepararse para varias horas sin suministro por cortes de agua debido a trabajos de reparación que realiza la Secretaría de Gestión Integral del Agua sobre una fuga de gran tamaño en Avenida La Turba.

De acuerdo con la dependencia, el personal técnico trabaja en la reparación de una fuga de 20 pulgadas ubicada en la esquina de Av. La Turba y calle Perla, una situación que obligará a suspender temporalmente el servicio en algunas zonas de la demarcación.

La interrupción afectará principalmente a las colonias Del Mar y Miguel Hidalgo, donde vecinos podrían experimentar baja presión o falta total de agua mientras concluyen las maniobras.

¿Qué colonias de Tláhuac se quedarán sin agua?

La autoridad capitalina informó que las colonias afectadas por el corte de agua serán:



Del Mar

Miguel Hidalgo

El suministro comenzará a restablecerse el miércoles 20 de mayo a partir de las 15:00 horas, aunque el regreso del servicio podría variar dependiendo de la presión en la red y del avance de las labores de reparación.

En varios puntos de Tláhuac, vecinos han reportado complicaciones constantes relacionadas con fugas, baja presión y retrasos en el abastecimiento, por lo que este nuevo corte vuelve a poner presión sobre las familias que dependen del almacenamiento en cisternas y tinacos.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlahuacRenace:



👷‍♀️El equipo técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación de una fuga de 20 pulgadas en Av. La Turba esquina con calle Perla.



🛠️ Se prevé una interrupción del suministro… pic.twitter.com/2v1mIL1beZ — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 19, 2026

¿Dónde está la fuga de agua que provoca el corte en Tláhuac?

Los trabajos se concentran en Av. La Turba esquina con calle Perla, una de las vialidades con mayor movimiento en la zona. El diámetro de la fuga —20 pulgadas— obliga a realizar maniobras técnicas especializadas para evitar daños mayores en la red hidráulica.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua pidió comprensión a los habitantes mientras concluyen las reparaciones y aseguró que el objetivo es restablecer el servicio lo antes posible.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en CDMX?

Ante la suspensión temporal del servicio, las autoridades recordaron que los habitantes pueden solicitar una pipa de agua gratuita a través de la Línea H2O marcando *426.

También es posible hacer el trámite mediante Locatel al número 55 5658 1111 o al *0311.

Para solicitar una pipa, las autoridades piden los siguientes datos:



Calle y entre calles

Colonia y alcaldía

Número, lote o manzana

Código Postal

Referencia visual del domicilio

Nombre del solicitante

Número telefónico

Capacidad de la cisterna

Distancia entre la cisterna y la acera

Horario para recibir la unidad

Correo electrónico

Algunos capitalinos optan por solicitar el servicio mediante redes sociales debido a que consideran que la respuesta puede ser más rápida.

¿Cómo revisar si tu colonia tendrá cortes de agua en CDMX?

Los habitantes de la Ciudad de México pueden consultar el estado del suministro entrando al portal oficial del Sistema de Aguas y seleccionando su alcaldía y colonia.

Además de informar sobre posibles afectaciones, la plataforma también comparte recomendaciones para ahorrar agua durante temporadas de cortes o baja presión.

Mientras continúan las reparaciones en Tláhuac, vecinos de las colonias afectadas ya comienzan a almacenar agua y organizarse para enfrentar las próximas horas sin servicio.

