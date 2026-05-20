Circuito Exterior Mexiquense tendrá cierres nocturnos: fechas, horarios y rutas alternas

Los automovilistas que diariamente circulan por el Circuito Exterior Mexiquense deberán prepararse para semanas complicadas. El Gobierno del Estado de México confirmó cierres parciales nocturnos en esta importante vialidad debido a los trabajos de construcción del puente vehicular “La Mexiquense”, una obra que promete mejorar la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pero que mientras avanza ya comienza a generar afectaciones en el tránsito.

La advertencia fue emitida por la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semovi), que pidió a conductores tomar precauciones, salir con mayor anticipación y considerar rutas alternas, especialmente durante la madrugada, cuando se estarán realizando las maniobras más complejas de la obra.

¿Qué tramo del Circuito Exterior Mexiquense tendrá cierres?

De acuerdo con Juda Levi Apolinar Trujillo, director General de Vialidad, las afectaciones se concentrarán en el tramo que va desde la Plaza de Cobro Tultepec T1 hasta el entronque con la autopista México-Pachuca, específicamente a la altura del kilómetro 31+320.

Los cierres serán en ambos sentidos del Circuito Exterior Mexiquense, aunque las autoridades aclararon que no habrá suspensión total de la circulación. La intención es mantener parcialmente abierto el paso vehicular para reducir el caos vial en una de las zonas con mayor flujo del Valle de México.

¿En qué horario serán los cierres nocturnos?

La Semovi detalló que las restricciones comenzaron desde el pasado 18 de mayo y permanecerán, en una primera etapa, hasta el 30 de junio de 2026.

El horario de los cierres será de 23:00 horas a 05:00 de la mañana del día siguiente, un lapso elegido precisamente para disminuir el impacto durante las horas de mayor movimiento vehicular.

Aunque las obras se desarrollarán de madrugada, miles de conductores de transporte de carga, trabajadores nocturnos y usuarios que se desplazan hacia el AIFA podrían enfrentar retrasos importantes.

“El objetivo es disminuir el impacto vial durante el día y avanzar de manera segura en la construcción del puente”, explicó el funcionario estatal.

Puente “La Mexiquense” busca agilizar traslados al AIFA

El proyecto del puente “La Mexiquense” forma parte de la estrategia del gobierno mexiquense para mejorar la conectividad entre municipios clave como Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla.

Además, la obra busca convertirse en una vía más eficiente para quienes necesitan llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una terminal que sigue dependiendo de nuevas conexiones carreteras para facilitar el acceso desde distintos puntos del Valle de México.

La infraestructura cruzará tanto el Circuito Exterior Mexiquense como el Gran Canal, a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, y de la unidad habitacional Héroes de Tecámac.

¿Cómo será la nueva obra vial en el Estado de México?

Las autoridades detallaron que el puente estará conformado por dos estructuras paralelas de aproximadamente 523 metros de longitud cada una, integrándose a los 14.5 kilómetros que contempla este desarrollo vial.

El gobierno estatal sostiene que la obra permitirá reducir tiempos de traslado, mejorar las condiciones de movilidad y aliviar parte de la saturación vehicular que desde hace años afecta esta región del Estado de México.

Sin embargo, mientras los trabajos avanzan, los automovilistas tendrán que enfrentar semanas de cierres, tráfico lento y desvíos en una de las autopistas más utilizadas para conectar con la zona metropolitana y el AIFA.