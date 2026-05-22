“Nos faltan 500 controladores aéreos”: Alertan crisis en México ante riesgo operativo

El sistema aéreo mexicano enfrenta una presión cada vez mayor, y es que mientras aumentan los vuelos, se abren más aeropuertos y el país se prepara para eventos internacionales, los controladores aéreos advierten una crisis que podría comprometer la operación aérea si no se atiende a tiempo.

En entrevista con nuestros compañeros de Hechos AM, José Alfredo Covarrubias, Secretario General SINACTA, aseguró que actualmente hacen falta al menos 500 controladores de tránsito aéreo para operar de manera segura los servicios de navegación en México. La situación, afirman, se agrava por la sobrecarga laboral, salarios reducidos y a la falta de personal en los aeropuertos del país.

¿Qué está pasando con los controladores aéreos en México?

El representante del gremio explicó a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que hace aproximadamente diez años existían cerca de mil 300 controladores aéreos en el país. Hoy, pese al incremento de vuelos nacionales e internacionales, así como la ampliación de horarios en distintos aeropuertos, el número de trabajadores ha disminuido.

El problema impacta directamente a los servicios proporcionados por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

“Las operaciones aumentan, los aeropuertos aumentan, pero los controladores son menos”, señaló Alfredo Covarrubias, además de que advirtió que algunos aeropuertos que antes no operaban las 24 horas ahora deben hacerlo con el mismo número de personal, lo que incrementa la carga de trabajo.

¿Existe riesgo para los vuelos en México?

Los controladores insistieron en que la seguridad aérea sigue siendo la prioridad y aseguraron que no permitirán operaciones que representen un riesgo: “La gente debe tener confianza. Un controlador nunca va a hacer algo que disminuya la seguridad de los vuelos”, afirmó Covarrubias. Sin embargo, reconocieron que el déficit de personal y las condiciones laborales sí generan preocupación dentro del sector.

¿Controladores aéreos amenazan con una huelga en México?

Otro de los puntos más delicados es el tema salarial; los trabajadores denunciaron que, debido a la inflación y la exclusión de revisiones salariales del gobierno, sus ingresos han perdido poder adquisitivo. Según se explicó, en los últimos ocho años su salario real se redujo aproximadamente un 65%: “Llevamos año y medio trabajando bajo protesta”.

Aunque aclararon que no buscan afectar a los pasajeros ni paralizar operaciones, confirmaron que analizan recursos legales que podrían derivar en un paro. En caso de que esto suceda, aseguraron que tendrían que mantenerse operaciones prioritarias, como vuelos de emergencia, ambulancias aéreas y servicios de seguridad.

¿Qué pasará rumbo al Mundial 2026?

La preocupación aumenta ante el crecimiento proyectado del tráfico aéreo durante el Copa Mundial de la FIFA 2026. Los controladores señalaron que el reto no es únicamente el torneo, sino garantizar la seguridad aérea de manera permanente. Autoridades federales, la Secretaría de Hacienda y representantes laborales sostendrán nuevas reuniones en los próximos días para intentar alcanzar acuerdos. Mientras tanto, la advertencia ya está sobre la mesa: más vuelos y menos controladores podrían convertirse en una combinación crítica para el sistema aéreo mexicano.