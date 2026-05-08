“Ya no alcanza”: Amas de casa denuncian alzas de precios en alimentos pese a cifras oficiales | VIDEO

Las bolsas del supermercado están cada vez más vacías y el dinero rinde menos. Para miles de familias mexicanas, llevar comida a la mesa se ha convertido en un verdadero reto ante las constantes alzas de precios de productos básicos como carne, huevo, frutas y verduras.

Mientras las cifras oficiales aseguran que la inflación permanece controlada, amas de casa y especialistas advierten una realidad distinta: el costo de la comida sigue subiendo y obliga a modificar hábitos, reducir porciones y buscar alternativas más económicas. “Multiplico el guisado”, revela Blanca, una ama de casa, quien reveló a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que ahora mezcla más verduras con menos proteína para lograr que la comida alcance para toda la familia.

Inflación en México: Alzas de precios en alimentos básicos

De acuerdo con testimonios recabados por TV Azteca, consumidores, además de análisis de universidades y centros de estudio, algunos alimentos básicos han registrado incrementos importantes durante este año.

Uno de los casos más notorios es la carne de res, cuyo precio ha aumentado cerca de 20% en lo que va de 2026, según reportes citados por especialistas. Además, productos como el huevo, las frutas, las verduras, el pollo y el pescado, han resentido incrementos constantes en mercados y supermercados. “La fruta ya es imposible comerla”, lamenta Teresa, otra ama de casa que asegura sentir un golpe directo al bolsillo cada vez que hace compras.

¿Por qué las familias sienten una inflación mayor?

Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó recientemente que la inflación general se mantiene bajo control, diversas investigaciones académicas muestran una percepción distinta entre consumidores.

Especialistas mencionan estudios de instituciones como el ITESO, donde se documentan aumentos acumulados de hasta 67% en algunos productos alimenticios en determinados periodos y regiones.

Esto genera una diferencia entre la llamada inflación oficial y la llamada “inflación del hogar”, es decir, la que las familias perciben diariamente al comprar comida: “Las amas de casa dicen que sienten una inflación de 20 o 30%, porque los precios han sufrido alzas descomunales”, señalan expertos.

¿Cómo están enfrentando las familias el aumento en precios en México?

Ante esta situación, muchas familias mexicanas han tenido que cambiar completamente su manera de consumir. Entre sus estrategias se destacan: Sustituir proteínas caras por opciones más baratas, reducir consumo de frutas, cocinar alimentos que rindan más, comprar menos cantidad, acudir a mercados populares en busca de mejores precios.

“Así es como lo voy llevando”, explica Edith, quien reconoce que el gasto familiar ya no alcanza igual que hace unos años.

¿Qué refleja esta situación en México?

Más allá de las estadísticas oficiales, la realidad cotidiana muestra que millones de hogares enfrentan presión económica constante para cubrir algo tan básico como la alimentación.

El debate ahora gira en torno a una pregunta que cada vez resuena más entre consumidores: ¿la inflación realmente está controlada o las familias están absorbiendo un impacto mayor al reconocido oficialmente?