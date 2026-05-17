¿Cuánto cuesta la canasta básica en México? Este es el costo real de hacer la despensa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afirma que comprar los 24 productos de la canasta básica para el hogar sale en $910 pesos por familia; sin embargo, los mexicanos tienen otros números y aseguran que es más, pero ¿cuánto cuesta realmente hacer la despensa en México?

“No, no se gasta uno más con la leche, el huevo (...) No nos alcanza”, explicó Beatriz, ama de casa, para una entrevista con Azteca Noticias.

Los precios reales de la canasta básica en México: ¿Qué es lo más caro?

Azteca Noticias, recorrió un supermercado de la Ciudad de México (CDMX) en búsqueda de los famosos precios del “Paquete contra la inflación”; sin embargo, nunca dimos con ellos. Este es el costo real de los productos de la canasta básica.

Entre los precios más altos está la carne de res, ubicándose en los $269 pesos el kilo. El precio del jitomate saladet en $46 pesos el kilo, mientras el costo del jitomate bola, se ubica en $89 pesos el kilo.

Por su parte, el arroz está en los $17 pesos, pero el de Morelos, que es el que todos compran y se llevan en los 8 pesitos; sin embargo, ese no está en la canasta bazuca que promueven.

“En mi familia somos tres (...) Mil pesos a veces se alcanza para tres o cuatro días, pero para una familia de cinco o seis (...) No creo que 900”, compartió Karina, ama de casa.

Un gasto “invisible”: El transporte público no lo cuentan en la canasta básica

Otro problema al que se enfrentan las amas de casa es el gasto del transporte, pues al comparar precios en supermercados, se agrega el costo de la movilidad, ubicándose en $10 a $19 pesos por persona.

El gasto en transporte publico nadie lo cuenta, dejándolo fuera de la canasta básica.

Más de mil pesos y sin pañales: La canasta básica supera el presupuesto real

Al terminar el recorrido por el supermercados, el costo de la canasta básica superó los mil pesos, aún comprando lo más barato y buscando los productos que promocionan. Al final, algo que las amas de casa piden y reclaman, es que tomen en cuenta su realidad, donde hay familia con más de dos hijos o con un bebé.

“Cambias unas cosas por otras (...) Ahorita tengo un bebé, los bebés salen más caros”, explicó Karina, una ama de casa, para una entrevista con Azteca Noticias.