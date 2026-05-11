¡No gastes de más! Estas son las frutas y verduras que son más barato en mayo 2026; lista de precios y cómo ahorrar

¡Hacer la despensa es cada vez más caro! Aunque el precio de la canasta básica continúa por las nubes, otras frutas y verduras de temporada están en su mejor momento, dándole un respiro al bolsillo de miles de mexicanos, pero ¿cuáles son los alimentos más baratos de mayo 2026?

“Además de que son de la temporada, están súper baratas (...) Aquí te estamos ofreciendo calidad precio”, explicó Viridiana Rea, vendedora en la Central de Abasto.

¿A cuánto está el kilo? Lista de frutas y verduras de temporada para mayo 2026

Bueno, bonito y barato. Comenzando por las 3B, las frutas y verduras con el precio más bajo del mercado son las siguientes:

Melón - $50 pesos la pieza.

Sandía - $10 pesos el kilo.

Limón - $30 pesos el kilo.

Calabaza Tierna - $24 pesos el kilo.

Elotes - $13 pesos la pieza.

Lechuga italiana - $20 pesos la pieza.

Pepino - $20 pesos el kilo.

Zanahoria - $20 pesos el kilo.



“Ahorita es temporada del melón, la sandía, piña y de los mangos (...) Para refrescarse una agüita de melón, de papaya”, aseguró Israel Serrano, vendedor de frutas y verduras en la Central de Abasto.

¿Cuáles son las frutas y verduras más caras para mayo 2026?

Por el contrario, algunos productos y alimentos cuyos precios continúan por los cielos. Un ejemplo es el caso del jitomate, el cual ha superado los $60 pesos el kilo desde hace dos meses.

“Originalmente nosotros buscamos el jitomate bola, pero fíjese que el jitomate bola está algo caro, en $240 a $260 pesos el kilo”, cantón Juan Sebastián, usuario que acudió a la Central de Abasto.

Consejos para ahorrar dinero al momento de ir al mercado

Si estás pensando ir a surtir la despensa, existen algunos trucos para ahorrar un poco de dinero al momento de ir al supermercado o mercado en México, pero ¿cuáles son los consejos?

Elige bien el lugar donde comprarás tus alimentos.

Compara el precio y calidad de los productos.

Sustituye algunos alimentos por otros.



Expertos recomiendan pensar bien en las compras que se harán en la visita al mercado, además de conocer los productos de temporada, pues esto puede ayudarte a ahorrar algo de dinero.

“En varios locales, el jitomate está en $60 pesos, en $75, $80 pesos (...) Aquí lo encontramos en $40 pesos, hay que ver donde buscados (...) Ya dimos como siete u ocho vueltas, solamente para ir buscando precios”, explicó Juan Sebastián Velázquez, usuario que acudió a la Central de Abastos para comprar alimentos.