“Pan y Circo": Convierten Congreso CDMX en cabaret para atacar a Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez

Bajo la premisa de "abrir espacios a la cultura", el recinto legislativo de Donceles y Allende dejó de ser la casa de las leyes para convertirse, literalmente, en un escenario de espectáculo. El Congreso de la Ciudad de México fue sede de la obra de teatro cabaret “Las Reinas Chulas toman el Congreso”, un acto que la oposición y críticos han calificado como una degradación de las instituciones republicanas .

Lo que se vendió como una propuesta escénica de humor y crítica social, terminó siendo calificada como una sesión de escarnio político patrocinada por la bancada oficialista.

Pan y #circo… en eso se convirtió nuevamente el #Congreso de la #CDMX.



En el Pleno se presentó el espectáculo de teatro cabaret “Las Reinas Chulas toman el Congreso”.



Una propuesta escénica que combinó humor, crítica social y política, y en donde se aludió a figuras públicas y… pic.twitter.com/GAnWsPKIWA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 29, 2026

Cabaret de "Las Reinas Chulas" se burla de la oposición

El evento fue promovido por la diputada de Morena , Xóchitl Bravo, quien defendió la presentación como un ejercicio de libertad de expresión y cultura. Esto, en el marco de la Noche de Museos y fue calificada como "una propuesta escénica que combinó humor, crítica social y reflexión política" por el oficialismo.

Sin embargo, arriba de la tribuna, las actrices no solo se enfocaron en hacer reír; utilizaron la máxima tribuna de la ciudad para arremeter directamente contra figuras femeninas de la oposición.

‼️Alucinacion? NO Las Reinas Chulas están en @Congreso_CdMex @XochitlBravoE dice que abre espacio a cultura pero Actrices arremeten contra @XochitlGalvez @Lilitellez y Recrean Zafarrancho de diciembre. Eso es cultura? @ivonnemelgar @letroblesrosa pic.twitter.com/6aWE7NO5e8 — Georgina Olson Jiménez (@georginaolsonj) January 29, 2026

Entre chistes y parodias, el guion se centró en burlarse de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y de la senadora Lilly Téllez, además de recrear, en tono de mofa, la polémica sesión de diciembre pasado, marcada por pleitos y falta de acuerdos.

Críticas sobre degradación del recinto por cabaret

La indignación no se hizo esperar y diversas voces han señalado que el Pleno del Congreso fue utilizado como escenografía costosa para una sátira partidista. La crítica central no es hacia el teatro cabaret como género, sino al uso de recursos y espacios públicos institucionales para atacar a adversarios políticos bajo el disfraz del arte.

"Es una lamentable degradación de las instituciones republicanas. Un recinto parlamentario usado para atacar a mujeres opositoras, validado por la mayoría en el poder", fueron algunas de las críticas al evento.