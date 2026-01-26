Gertz Manero ya es embajador: Rinde protesta ante el Congreso para ir a Reino Unido

Con la frase protocolaria "Sí, protesto", y la mano derecha en alto, Alejandro Gertz Manero selló este lunes su transición de la procuración de justicia a la diplomacia internacional. Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR) rindió protesta formal como nuevo embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El acto solemne tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde diputados y senadores avalaron el nombramiento propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El proceso legislativo que culminó hoy tuvo su aduana principal el pasado miércoles, cuando la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales otorgó su aval al dictamen con 10 votos a favor y una solitaria abstención.

El respaldo legislativo de Morena

La ratificación de Gertz Manero no fue un trámite menor. Se da en un contexto político clave, donde su salida de la FGR marca el fin de una era en la justicia federal para dar paso a una representación estratégica en Europa. Durante la sesión, la mayoría legislativa destacó la trayectoria del funcionario como un activo fundamental para fortalecer la relación bilateral con Londres.

Previo a su toma de protesta, Gertz Manero compareció ante comisiones, donde defendió su idoneidad para el cargo. Argumentó que su experiencia en la función pública y su conocimiento del marco legal internacional serán herramientas clave para su gestión diplomática.

@Embamexru y @ConsulMexGbr nos congratulamos por la ratificación, por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Dr. Alejandro Gertz Manero como embajador designado de 🇲🇽 en 🇬🇧. pic.twitter.com/zi7ynqukQR — Mexican Embassy UK (@Embamexru) January 26, 2026

Aunque su nombramiento generó posturas divididas —con la abstención de Movimiento Ciudadano y la ausencia de bancadas opositoras como el PAN en comisiones—, el aval del Congreso fue contundente. Legisladores de Morena y aliados celebraron la decisión del Ejecutivo, calificando al ahora embajador como un "hombre de Estado" capaz de representar dignamente los intereses nacionales en el extranjero.

La bancada naranja cuestionó la legalidad de la salida de Gertz de la FGR, argumentando que la ley exige una "causa grave" para renunciar a la Fiscalía, condición que, a su juicio, no se cumple con un nuevo encargo diplomático.

Con la toma de protesta consumada, Alejandro Gertz Manero prepara su traslado inmediato a la capital inglesa, en un nuevo capítulo en la política exterior del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.