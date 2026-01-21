¿Buscas empleo? Gana más de 13 mil pesos como Guardia Federal: Abren vacantes de 18 a 65 años

Si estás buscando estabilidad laboral y prestaciones de ley, esta es tu oportunidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha abierto la convocatoria 2026 para integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF), ofreciendo plazas con un sueldo atractivo y una característica poco común: aceptan aspirantes de hasta 65 años.

Esta oferta laboral está dirigida a hombres y mujeres de todo el país que deseen desempeñarse como Guardias especializados en la protección, custodia y vigilancia de dependencias gubernamentales, órganos legislativos y judiciales, así como instituciones estratégicas de México.

¿Cuánto pagan y qué prestaciones ofrecen?

Uno de los mayores atractivos de esta vacante es el salario y el paquete de beneficios. El SPF ofrece un sueldo mensual neto de $13 mil 607 pesos (libres de impuestos).

Además, al ser una plaza federal, incluye prestaciones superiores a las de la ley:



Seguro de protección médica por riesgo y seguro de vida.

Seguridad social (ISSSTE) y crédito hipotecario (FOVISSSTE).

20 días de vacaciones al año, prima vacacional y aguinaldo.

, prima vacacional y aguinaldo. Vales de despensa a fin de año.

Licencia de maternidad y paternidad.

Oportunidades de capacitación y certificaciones nacionales e internacionales.

La SSPC lanzó una nueva convocatoria masiva para integrarse al Servicio de Protección Federal en distintos estados este 2026 | Foto: Gobierno de México

Requisitos: ¿Qué necesitas para entrar?

La convocatoria es inclusiva y busca facilitar el ingreso a la vida laboral formal. Los requisitos principales son:



Edad: De 18 a 65 años.

Escolaridad: Secundaria terminada (mínimo).

Estatura mínima: 1.50 m para mujeres y 1.60 m para hombres.

Salud: Buen estado físico y mental.

Movilidad: Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del territorio nacional (indispensable).

Documentación básica:

Deberás presentar acta de nacimiento, comprobante de último grado de estudios, comprobante de domicilio, INE vigente, Cartilla del Servicio Militar liberada (hombres), CURP, constancia de situación fiscal y referencias personales. Puedes consultar la lista completa en el sitio oficial: https://convocatoria.spf.gob.mx/ .

La #SSPC invita a hombres y mujeres a integrarse a las filas del @spf_sspc. https://t.co/fYhgzoYatS pic.twitter.com/cNQvMJUlmQ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 21, 2026

Fechas y Sedes de Reclutamiento (Enero)

El SPF realizará jornadas de reclutamiento presencial en diversas fechas. ¡Toma nota y acude a la más cercana!



Ciudad de México: Alcaldía Milpa Alta (Día 26).

Alcaldía Milpa Alta (Día 26). Estado de México:

Texcoco (Día 19)

Acolman y Cuautla (Día 20)

Teotihuacán y Atlautla (Día 23)

Amecameca (Día 26)

Otumba y Valle de Chalco (Día 28)

Chimalhuacán y Nezahualcóyotl (Día 30)

Cuautla (Día 20)

Jojutla (Día 21),

Cuernavaca (Día 22).

Días 26 y 27. Tlaxcala:

Apizaco (Día 29)

Tlaxcala capital (Día 30).

¿No puedes en estas fechas? Existen oficinas de reclutamiento permanente donde puedes acudir directamente:



CDMX (Coyoacán): Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 915, esq. Oceanía. Edomex (Ecatepec): Av. Circunvalación No. 353, esq. Vía Morelos, Col. Santa Clara Coatitla.

Para más dudas, comunícate al 800 00 77377 o sigue sus redes sociales oficiales en Facebook (@Proteccionfederal1) y X (@spf_sspc).

