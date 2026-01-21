Logo Inklusion Sitio accesible
¿Buscas empleo? Gana más de 13 mil pesos como Guardia Federal: Abren vacantes de 18 a 65 años

La SSPC lanzó una nueva convocatoria masiva para integrarse al Servicio de Protección Federal. Solo necesitas secundaria terminada y podrías ser guardia especializado. Checa las sedes y fechas de reclutamiento.

Convocatoria Protección Federal 2026: Requisitos para ganar 13 mil pesos mensuales
Convocatoria Protección Federal 2026: Requisitos para ganar 13 mil pesos mensuales|Foto: Gobierno de México
Escrito por:  Carlos Alberto Pérez

Si estás buscando estabilidad laboral y prestaciones de ley, esta es tu oportunidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha abierto la convocatoria 2026 para integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF), ofreciendo plazas con un sueldo atractivo y una característica poco común: aceptan aspirantes de hasta 65 años.

Esta oferta laboral está dirigida a hombres y mujeres de todo el país que deseen desempeñarse como Guardias especializados en la protección, custodia y vigilancia de dependencias gubernamentales, órganos legislativos y judiciales, así como instituciones estratégicas de México.

¿Cuánto pagan y qué prestaciones ofrecen?

Uno de los mayores atractivos de esta vacante es el salario y el paquete de beneficios. El SPF ofrece un sueldo mensual neto de $13 mil 607 pesos (libres de impuestos).

Además, al ser una plaza federal, incluye prestaciones superiores a las de la ley:

  • Seguro de protección médica por riesgo y seguro de vida.
  • Seguridad social (ISSSTE) y crédito hipotecario (FOVISSSTE).
  • 20 días de vacaciones al año, prima vacacional y aguinaldo.
  • Vales de despensa a fin de año.
  • Licencia de maternidad y paternidad.
  • Oportunidades de capacitación y certificaciones nacionales e internacionales.
La SSPC lanzó una nueva convocatoria masiva para integrarse al Servicio de Protección Federal en distintos estados este 2026
La SSPC lanzó una nueva convocatoria masiva para integrarse al Servicio de Protección Federal en distintos estados este 2026 | Foto: Gobierno de México

Requisitos: ¿Qué necesitas para entrar?

La convocatoria es inclusiva y busca facilitar el ingreso a la vida laboral formal. Los requisitos principales son:

  • Edad: De 18 a 65 años.
  • Escolaridad: Secundaria terminada (mínimo).
  • Estatura mínima: 1.50 m para mujeres y 1.60 m para hombres.
  • Salud: Buen estado físico y mental.
  • Movilidad: Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del territorio nacional (indispensable).

Documentación básica:

Deberás presentar acta de nacimiento, comprobante de último grado de estudios, comprobante de domicilio, INE vigente, Cartilla del Servicio Militar liberada (hombres), CURP, constancia de situación fiscal y referencias personales. Puedes consultar la lista completa en el sitio oficial: https://convocatoria.spf.gob.mx/ .

Fechas y Sedes de Reclutamiento (Enero)

El SPF realizará jornadas de reclutamiento presencial en diversas fechas. ¡Toma nota y acude a la más cercana!

  • Ciudad de México: Alcaldía Milpa Alta (Día 26).
  • Estado de México:
    Texcoco (Día 19)
    Acolman y Cuautla (Día 20)
    Teotihuacán y Atlautla (Día 23)
    Amecameca (Día 26)
    Otumba y Valle de Chalco (Día 28)
    Chimalhuacán y Nezahualcóyotl (Día 30)
  • Morelos:
    Cuautla (Día 20)
    Jojutla (Día 21),
    Cuernavaca (Día 22).
  • Puebla: Días 26 y 27.
  • Tlaxcala:
    Apizaco (Día 29)
    Tlaxcala capital (Día 30).

¿No puedes en estas fechas? Existen oficinas de reclutamiento permanente donde puedes acudir directamente:

  1. CDMX (Coyoacán): Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 915, esq. Oceanía.
  2. Edomex (Ecatepec): Av. Circunvalación No. 353, esq. Vía Morelos, Col. Santa Clara Coatitla.

Para más dudas, comunícate al 800 00 77377 o sigue sus redes sociales oficiales en Facebook (@Proteccionfederal1) y X (@spf_sspc).

