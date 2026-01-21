¿Buscas empleo? Gana más de 13 mil pesos como Guardia Federal: Abren vacantes de 18 a 65 años
La SSPC lanzó una nueva convocatoria masiva para integrarse al Servicio de Protección Federal. Solo necesitas secundaria terminada y podrías ser guardia especializado. Checa las sedes y fechas de reclutamiento.
Si estás buscando estabilidad laboral y prestaciones de ley, esta es tu oportunidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha abierto la convocatoria 2026 para integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF), ofreciendo plazas con un sueldo atractivo y una característica poco común: aceptan aspirantes de hasta 65 años.
Esta oferta laboral está dirigida a hombres y mujeres de todo el país que deseen desempeñarse como Guardias especializados en la protección, custodia y vigilancia de dependencias gubernamentales, órganos legislativos y judiciales, así como instituciones estratégicas de México.
¿Cuánto pagan y qué prestaciones ofrecen?
Uno de los mayores atractivos de esta vacante es el salario y el paquete de beneficios. El SPF ofrece un sueldo mensual neto de $13 mil 607 pesos (libres de impuestos).
Además, al ser una plaza federal, incluye prestaciones superiores a las de la ley:
- Seguro de protección médica por riesgo y seguro de vida.
- Seguridad social (ISSSTE) y crédito hipotecario (FOVISSSTE).
- 20 días de vacaciones al año, prima vacacional y aguinaldo.
- Vales de despensa a fin de año.
- Licencia de maternidad y paternidad.
- Oportunidades de capacitación y certificaciones nacionales e internacionales.
Requisitos: ¿Qué necesitas para entrar?
La convocatoria es inclusiva y busca facilitar el ingreso a la vida laboral formal. Los requisitos principales son:
- Edad: De 18 a 65 años.
- Escolaridad: Secundaria terminada (mínimo).
- Estatura mínima: 1.50 m para mujeres y 1.60 m para hombres.
- Salud: Buen estado físico y mental.
- Movilidad: Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del territorio nacional (indispensable).
Documentación básica:
Deberás presentar acta de nacimiento, comprobante de último grado de estudios, comprobante de domicilio, INE vigente, Cartilla del Servicio Militar liberada (hombres), CURP, constancia de situación fiscal y referencias personales. Puedes consultar la lista completa en el sitio oficial: https://convocatoria.spf.gob.mx/ .
La #SSPC invita a hombres y mujeres a integrarse a las filas del @spf_sspc. https://t.co/fYhgzoYatS pic.twitter.com/cNQvMJUlmQ— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 21, 2026
Fechas y Sedes de Reclutamiento (Enero)
El SPF realizará jornadas de reclutamiento presencial en diversas fechas. ¡Toma nota y acude a la más cercana!
- Ciudad de México: Alcaldía Milpa Alta (Día 26).
- Estado de México:
Texcoco (Día 19)
Acolman y Cuautla (Día 20)
Teotihuacán y Atlautla (Día 23)
Amecameca (Día 26)
Otumba y Valle de Chalco (Día 28)
Chimalhuacán y Nezahualcóyotl (Día 30)
- Morelos:
Cuautla (Día 20)
Jojutla (Día 21),
Cuernavaca (Día 22).
- Puebla: Días 26 y 27.
- Tlaxcala:
Apizaco (Día 29)
Tlaxcala capital (Día 30).
¿No puedes en estas fechas? Existen oficinas de reclutamiento permanente donde puedes acudir directamente:
- CDMX (Coyoacán): Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 915, esq. Oceanía.
- Edomex (Ecatepec): Av. Circunvalación No. 353, esq. Vía Morelos, Col. Santa Clara Coatitla.
Para más dudas, comunícate al 800 00 77377 o sigue sus redes sociales oficiales en Facebook (@Proteccionfederal1) y X (@spf_sspc).