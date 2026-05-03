¡Caos en el Metro CDMX! Reportan falta de trenes en la Línea 2; estaciones con retrasos este domingo
El Metro CDMX comienza el día con retrasos en la Línea 2, usuarios aseguran que no pasan los trenes; estas son las estaciones afectadas para este domingo.
¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 3 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 3 de mayo 2026? Retrasos y avance de trenes este domingo
Hombres en vagones exclusivos de mujeres en el Rosario
Reportan la presencia de hombres en los vagones exclusivos de mujeres en el Rosario; piden a las autoridades atender esta situación.
Buen día, ¿podrías indicarnos el número de vagón en el que viajas? El número lo ubicas al interior en los extremos superiores.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 3, 2026
Sin trenes en la Línea 2, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan falta de trenes en la Línea 2, aseguran que no pasa ninguna unidad en dirección a Cuatro Caminos; piden agilizar el servicio.
Que pasa en la línea 2? No pasan los trenes dirección cuatro caminos— Nim Rodríguez (@lovenimsi21) May 3, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 28° C Mín. 14° C pic.twitter.com/hiyeIUUenA— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 3, 2026