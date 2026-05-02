Cae extorsionador en la GAM: amedrentaba a comerciantes en San Juan de Aragón
El sujeto de 56 años, que operaba en bicicleta, exigía dinero bajo amenazas de muerte contra las familias de sus víctimas.
Elementos de seguridad lograron la detención de un hombre de 56 años de edad, señalado como presunto responsable de realizar cobros por extorsión a comerciantes en la alcaldía Gustavo A. Madero. La captura se efectuó bajo un operativo de flagrancia en la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección, consolidando un avance en el combate a los delitos de alto impacto en la zona norte de la capital.
#Importante | En @TuAlcaldiaGAM, resultado de un despliegue operativo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Ramón "N", señalado por un ciudadano como presunto responsable de solicitarle una suma de dinero en efectivo a cambio de permitirle laborar y no causarle daño.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 2, 2026
Además, de… pic.twitter.com/eQKC1qpoM2
Capturado en flagrancia
El arresto se produjo gracias a la denuncia oportuna de un ciudadano, quien identificó al sujeto como el responsable de exigirle cuotas periódicas de dinero en efectivo.
El implicado fue interceptado justo en el instante en que recibía el pago económico producto de la extorsión.
Al momento de su detención, el hombre se desplazaba en una bicicleta, medio de transporte que presuntamente utilizaba para recorrer los negocios de la zona y pasar desapercibido.
Amenazaba de muerte a sus víctimas
Las investigaciones preliminares arrojan que el detenido operaba mediante la coacción directa contra locatarios de la demarcación.
El sujeto exigía dinero a los comerciantes a cambio de "permitirles trabajar" y no interferir en sus actividades económicas.
Para asegurar los pagos del cobro de piso, el individuo lanzaba amenazas explícitas de dañar la integridad física de las víctimas o de sus familiares, además de proferir advertencias contra su patrimonio y negocios.
Tras ser asegurado por los oficiales, el hombre de 56 años fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.
Junto con el detenido, se entregó el dinero en efectivo que había sido recuperado durante el operativo, el cual servirá como prueba fundamental en la carpeta de investigación.
Las autoridades correspondientes determinarán su situación legal en las próximas horas y se investigará si este individuo forma parte de alguna célula delictiva con mayor presencia en la alcaldía.
@aztecanoticias Extorsión en México: amenazas y miedo frenan denuncias pese a penas de hasta 25 años La extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más crecen en México, pero también en uno de los que menos se denuncian. Amenazas, miedo y presión son las principales herramientas de quienes obligan a sus víctimas a pagar por su supuesta “seguridad”, generando un círculo de violencia silenciosa que afecta a miles de personas en todo el país. De acuerdo con cifras recientes, más del 93% de los casos no se denuncian, principalmente por desconfianza en las autoridades, el temor a represalias y la percepción de que el proceso implica pérdida de tiempo. Con información de Alfredo Torres y Ricardo Pérez en #PrimeraLínea #Extorsión #Crimen #México #Denuncia ♬ sonido original - Azteca Noticias