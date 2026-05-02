Cae extorsionador en la GAM: amedrentaba a comerciantes en San Juan de Aragón

Elementos de seguridad lograron la detención de un hombre de 56 años de edad, señalado como presunto responsable de realizar cobros por extorsión a comerciantes en la alcaldía Gustavo A. Madero. La captura se efectuó bajo un operativo de flagrancia en la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección, consolidando un avance en el combate a los delitos de alto impacto en la zona norte de la capital.

#Importante | En @TuAlcaldiaGAM, resultado de un despliegue operativo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Ramón "N", señalado por un ciudadano como presunto responsable de solicitarle una suma de dinero en efectivo a cambio de permitirle laborar y no causarle daño.



Además, de… pic.twitter.com/eQKC1qpoM2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 2, 2026

Capturado en flagrancia

El arresto se produjo gracias a la denuncia oportuna de un ciudadano, quien identificó al sujeto como el responsable de exigirle cuotas periódicas de dinero en efectivo.

El implicado fue interceptado justo en el instante en que recibía el pago económico producto de la extorsión.

Al momento de su detención, el hombre se desplazaba en una bicicleta, medio de transporte que presuntamente utilizaba para recorrer los negocios de la zona y pasar desapercibido.

Amenazaba de muerte a sus víctimas

Las investigaciones preliminares arrojan que el detenido operaba mediante la coacción directa contra locatarios de la demarcación.

El sujeto exigía dinero a los comerciantes a cambio de "permitirles trabajar" y no interferir en sus actividades económicas.

Para asegurar los pagos del cobro de piso, el individuo lanzaba amenazas explícitas de dañar la integridad física de las víctimas o de sus familiares, además de proferir advertencias contra su patrimonio y negocios.

Tras ser asegurado por los oficiales, el hombre de 56 años fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Junto con el detenido, se entregó el dinero en efectivo que había sido recuperado durante el operativo, el cual servirá como prueba fundamental en la carpeta de investigación.

Las autoridades correspondientes determinarán su situación legal en las próximas horas y se investigará si este individuo forma parte de alguna célula delictiva con mayor presencia en la alcaldía.