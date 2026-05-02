Tragedia y susto en CDMX: Fatal choque en Circuito Interior y otro accidente en Villa de Cortés movilizan a servicios de emergencia

La madrugada de este sábado dejó dos accidentes vehiculares en la Ciudad de México que encendieron las alertas de las autoridades y evidencian los riesgos de conducir sin precaución. Un fatal choque en Circuito Interior y otro percance en la alcaldía Benito Juárez movilizaron a cuerpos de emergencia.

¿Qué pasó en el choque en Circuito Interior?

Un hombre de entre 30 y 35 años muroó después de impactar su vehículo contra la base de un poste en Circuito Interior, este siniestro se registró justo a la altura de la calle Cairo, en la colonia Simón Bolívar, de alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con reportes preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el conductor circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los influjos del alcohol, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo.

El impacto fue devastador: el automóvil quedó prácticamente destruido y el conductor murió en el lugar. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación. La circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias periciales.

#MientrasDormía | Un hombre murió tras chocar contra un poste en Circuito Interior, en la alcaldía Venustiano Carranza.



Autoridades presumen exceso de velocidad y consumo de alcohol como causas del accidente.



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¿Qué ocurrió en el choque de Villa de Cortés?

Otro accidente se registró en la colonia Villa de Cortés, alcaldía Benito Juárez. Una mujer se impactó contra una impactó contra una luminaria en el cruce de Francisco Fernández del Castillo y Pedro de Alba.

Según versiones preliminares, un segundo vehículo habría interferido en su trayectoria al no respetar la luz roja del semáforo, lo que provocó que la conductora perdiera el control, subiera a la banqueta y terminara chocando.

A pesar de lo aparatoso del incidente, la mujer resultó ilesa; al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron maniobras para retirar el vehículo. La aseguradora también intervino para evaluar los daños.

#MientrasDormía| Aparatoso accidente en la alcaldía Benito Juárez.



Una conductora se impactó contra una luminaria en Villa de Cortés tras perder el control de su vehículo. Resultó ilesa pic.twitter.com/3eBtI7DA5q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 2, 2026

¿Qué dicen las autoridades sobre estos accidentes nocturnos en CDMX?

Las autoridades capitalinas ya investigan ambos hechos para deslindar responsabilidades, especialmente en el caso de Villa de Cortés, donde se analiza la posible participación de un segundo conductor.

En tanto, el fatal accidente en Circuito Interior refuerza una constante: el exceso de velocidad y el consumo de alcohol siguen siendo factores determinantes en accidentes viales, de acuerdo con datos de organismos de seguridad.

