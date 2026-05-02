Reunión en CDMX acaba en feminicidio: escucharon un disparo en el baño

Una mujer en la Ciudad de México (CDMX) perdió la vida de un balazo que presuntamente David “N”, su pareja, le dio cuando se encontraban en una reunión y ahora él es investigado por feminicidio.

Los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2025 en la colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza, pero el presunto feminicida fue detenido este año, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Víctima de feminicidio en CDMX recibió disparo en el baño

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una investigación luego de lo ocurrido y comenzó con la búsqueda del presunto responsable, quien huyó del lugar tras lo sucedido.

De acuerdo con la declaración de un testigo, la víctima y David “N” tenían una relación sentimental y se encontraban en una reunión en aquella ocasión.

No obstante, ambos entraron al cuarto de baño, donde discutieron y de pronto se escuchó un balazo, el cual acabó con la vida de la mujer.

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Presunto feminicida en CDMX estuvo prófugo casi un año

Luego del disparo presuntamente realizado por la pareja de ella, el hombre huyó del lugar, mientras familiares de la víctima intentaron auxiliarla hasta el arribo de paramédicos, quienes confirmaron que ya no tenía vida.

Agentes comenzaron a buscar al probable responsable. El Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión contre él por el delito de feminicidio agravado.

David "N" fue detenido finalmente por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 23 de abril de 2026 en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Encarcelan en el Reclusorio Oriente a pareja de víctima de feminicidio

Luego de ser presentado ante un juez, se llevó a cabo la audiencia correspondiente en la que la Fiscalía CDMX presentó datos de prueba —entre ellos, declaraciones de testigos y análisis de videograbaciones—que determinaron que fuera vinculado a proceso.

Un juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

