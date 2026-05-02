Metro CDMX: Lo que debes saber EN VIVO del servicio HOY | Cierre de estaciones en Línea 2

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy sábado 2 de mayo de 2026.

¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro de la Ciudad de México, en este minuto a minuto de Azteca Noticias te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas; aquí te decimos ¿qué pasa en el metro?