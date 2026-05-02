Metro CDMX: Lo que debes saber EN VIVO del servicio HOY | Cierre de estaciones en Línea 2
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 2 de mayo de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy sábado 2 de mayo de 2026.
¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro de la Ciudad de México, en este minuto a minuto de Azteca Noticias te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas; aquí te decimos ¿qué pasa en el metro?
Metro CDMX: Lo que debes saber EN VIVO del servicio HOY
Línea 2 opera en "dos circuitos": Metro CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que por trabajos de mejora en la Línea 2, los días viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo el servicio operará en dos circuitos:
• Tasqueña ↔️ Xola
• Cuatro Caminos ↔️ Pino Suárez
Se birnda apoyo de RTP entre Pino Suárez y Xola, en ambos sentidos.
Estaciones cerradas: San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Portales y Nativitas.
Buen día, por trabajos de mejora en la Línea 2, los días 1, 2 y 3 de mayo el servicio operará en dos circuitos:— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 2, 2026
• Tasqueña ↔️ Xola
• Cuatro Caminos ↔️ Pino Suárez
Se birnda apoyo de RTP entre Pino Suárez y Xola, en ambos sentidos.
Estaciones cerradas: San Antonio Abad,…
Toma en cuenta el cierre de estaciones de la Línea 2
¿Qué pasa en Línea 2? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que el cierre de estaciones de la Línea 2 por trabajos de mantenimiento es en: San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Portales y Nativitas.
Buen día. Las estaciones que permanecen cerradas por trabajos de mantenimiento son: San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Portales y Nativitas de la Línea 2.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 2, 2026
Avance lento en estaciones de la Línea B
¿Qué pasa en la Línea B? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan un avance lentro de trenes que recorren estaciones de la Línea B, que va de Metro Ciudad Azteca a Metro Buenavista.
07:00 am el servicio va empezando.— Quique con Q 🫱🏾🫲🏻✌🏾 (@Q1Q3) May 2, 2026
Bueno, pues la línea B ya va con retraso. La conductora parece que viene con miedo. ¿Quienes pagamos? Pues obvio los usuarios.
A este súper ritmo vamos hacia lagunilla.
Buen día, estúpidos 🙂 el de uno nuevamente ya lo arruinaron pic.twitter.com/Inhi0u0g8y
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy
Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 30° C Mín. 16° C. pic.twitter.com/3G5JEtNfFe— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 2, 2026