¿Atrapado en el tráfico? Sigue EN VIVO el mapa de marchas y bloqueos que paralizan la CDMX hoy 2 de mayo 2026
¡Toma precauciones! La SSC reporta diversas movilizaciones sociales en la capital. Conoce los horarios, rutas y alcaldías afectadas para planear tu trayecto.
La Ciudad de México se prepara para una jornada de intensa actividad social este sábado 2 de mayo de 2026. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se prevén múltiples concentraciones que impactarán la circulación en las principales arterias de la capital, especialmente en el primer cuadro de la ciudad y zonas periféricas de gran afluencia.
Las autoridades capitalinas instan a los automovilistas y usuarios del transporte público a anticipar sus salidas. La presencia de diversos colectivos en las calles responde a una agenda de demandas sociales, laborales y culturales que, como es habitual, generarán cortes intermitentes a la circulación y el despliegue de operativos viales para garantizar la seguridad de los asistentes y transeúntes.
¿Atrapado en el tráfico? Sigue EN VIVO el mapa de marchas y bloqueos que paralizan la CDMX hoy 2 de mayo 2026
Eventos político-culturales y de esparcimiento
La Ciudad de México será sede de eventos político-culturales en espacios públicos como la Glorieta de los Insurgentes y diversos parques de la alcaldía Cuauhtémoc. Estas concentraciones, que incluyen talleres de derechos cannábicos y foros de discusión, suelen congregar a grupos de jóvenes y activistas. Aunque el aforo en estos puntos suele ser menor que en las marchas masivas, la presencia de personas en las inmediaciones de estaciones del Metro y paradas de Metrobús puede ralentizar el flujo peatonal y vehicular durante la tarde.
Rodadas ciclistas y movilidad alternativa
La agenda también contempla la participación de grupos ciclistas que realizarán rodadas por diversas alcaldías. Estos eventos suelen ocupar carriles centrales de avenidas importantes como Insurgentes Sur y arterias en la alcaldía Coyoacán. Los colectivos buscan visibilizar el derecho a una movilidad segura y dignificar el uso de la bicicleta en la metrópoli. Se sugiere a los conductores extremar precauciones y respetar los espacios delimitados para los participantes, ya que estas caravanas suelen realizar paradas estratégicas en puntos de interés público.
Marchas y concentraciones en el corazón de la capital
El Centro Histórico será el punto neurálgico de las protestas. Se esperan movilizaciones que partirán desde monumentos emblemáticos como el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino. Los principales contingentes, integrados por sindicatos y organizaciones civiles, demandan mejoras laborales y el cumplimiento de acuerdos previos. Las vialidades más afectadas serán Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que se recomienda usar el Circuito Interior o la Avenida Chapultepec como alternativas.