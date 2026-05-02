¿Atrapado en el tráfico? Sigue EN VIVO el mapa de marchas y bloqueos que paralizan la CDMX hoy 2 de mayo 2026

La Ciudad de México se prepara para una jornada de intensa actividad social este sábado 2 de mayo de 2026. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se prevén múltiples concentraciones que impactarán la circulación en las principales arterias de la capital, especialmente en el primer cuadro de la ciudad y zonas periféricas de gran afluencia.

Las autoridades capitalinas instan a los automovilistas y usuarios del transporte público a anticipar sus salidas. La presencia de diversos colectivos en las calles responde a una agenda de demandas sociales, laborales y culturales que, como es habitual, generarán cortes intermitentes a la circulación y el despliegue de operativos viales para garantizar la seguridad de los asistentes y transeúntes.